La Feria de la Economía Local de Jerez se celebrará del 24 al 26 de octubre

El Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación de la contratación de un servicio de secretaría técnica para la Feria de la Economía Local de Jerez, un evento que va dirigido tanto a la ciudadanía en general, como a empresas, emprendedores, consumidores y organizaciones sociales, y que tiene como finalidad principal promover nuevos modelos de economía sostenible y de proximidad, y de consumo responsable.

El evento, que organiza la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresas, tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en los Claustros de Santo Domingo. Contará con una zona expositiva de stands de empresas de Jerez y una amplia programación de actividades dirigidas a ciudadanos en general, y de todas las edades (conferencias, presentaciones de productos y servicios, encuentros empresariales y actividades dirigidas al público infantil y a jóvenes).

La Feria pretende en cada edición mostrar el dinamismo y la diversidad de la economía de nuestra ciudad. El plazo de presentación de solicitudes de participación de las empresas se abrirá en septiembre.

La participación como expositor en la Feria estará específicamente dirigida a autónomos, micropymes, pymes, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones empresariales y entidades con impacto social en la generación de actividades económicas. También se dará prioridad a la participación de empresas de reciente constitución (menos de tres años) y a proyectos liderados por personas jóvenes.

En el evento se darán cita empresas relacionadas con la ecología y la sostenibilidad, artesanía, diseño y moda, actividades creativas y culturales, turismo, innovación, así como los establecimientos comerciales de productos locales.

La Feria se organizará por calles temáticas y favorecerá en establecimiento de nuevas relaciones de colaboración entre las empresas locales. El sector empresarial de la cultura tendrá un protagonismo destacado, para resaltar la apuesta de nuestra ciudad por ser designada Capital Europea de la Cultura 2031.

En la edición del pasado año la Feria de la Economía Local reunió a una treintena de empresas y fue visitada por más de 4.000 personas.