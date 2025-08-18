Verbena de Cuartillos 2025: Programa, cartel y agenda completa

Las semanas de actividades festivas en la zona rural de Jerez por el verano de 2025 continúan este fin de semana en la pedanía de Cuartillos, que celebrará su tradicional verbena 2025 desde el jueves 21 de agosto al domingo día 24.

La localidad ha preparado una variada programación de actividades de música, convivencias, juegos tradicionales e infantiles con la colaboración de la Delegación de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez que dirige Susana Sánchez.

Jueves 21 de agosto

La población de la zona rural vivirá cuatro jornadas festivas que comenzarán el jueves 21 de agosto con un programa de juegos infantiles a partir de las 12.30 horas.

Ya por la noche, sobre las 22 horas, tendrá lugar la inauguración oficial a cargo de Jaime Toro.

A esta misma hora dará inicio la convivencia de las personas mayores, con la participación de la Agrupación Parroquial. Tras los reconocimientos a personas de la localidad, la música será la protagonista con la actuación de Muxo Arte, seguidamente subirá al escenario Jero Domínguez y la velada musical concluirá con el DJ Paco Pill.

Viernes 22 de agosto

El viernes 22 de agosto la Verbena de Cuartillos volverá a ofrecer juegos infantiles desde las 12.30 horas. A las 14.30 horas se vivirá la convivencia de las mujeres y a las 16 horas, se anuncia la presencia del showman El Gran Lolo.

Llegada la noche, a las 22 horas, el espectáculo lo pondrá el baile Diva, el grupo Al Son Flamenco y DJ.

Sábado 23 de agosto

El sábado 23 de agosto la Verbena 20025 de Cuartillos continuará con la convivencia de los hombres a las 14.30 horas. A continuación actuará el grupo Muxo Arte.

Serán las 23 horas cuando se espera la actuación de María Carrasco y la música DJ.

Domingo 24 de agosto

El domingo 24 de agosto la Verbena de Cuartillos alcanzará su punto final. Antes de ello, a las 13 horas, el programa recoge juegos de agua y los concursos de tortilla y gazpacho. A partir de las 14 horas se podrá degustar una paella ofrecida por la Agrupación Parroquial.

La velada festiva concluirá con la actuación de Raíces Flamencas a partir de las 16 horas.