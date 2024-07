El Ayuntamiento prepara una ordenanza que limitará los negocios de prostitución en Jerez

La Comisión Permanente del Consejo Local de la Mujer, presidida por la teniente de alcaldesa de Igualdad y vicepresidenta primera del Consejo, Susana Sánchez Toro, se ha reunido esta semana para abordar, entre otros asuntos, los últimos asesinatos de mujeres por violencia machista y la preparación del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Igualmente, la Comisión Permanente mostró su apoyo a que el Ayuntamiento de Jerez se adhiera a la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata, en la que hasta el momento hay adheridos 224 municipios españoles, de los que 41 son andaluces. Susana Sánchez ha informado a la Comisión que el Ayuntamiento está preparando una Ordenanza que permita limitar este tipo de negocios en el municipio, comprometiéndose la Comisión a realizar sus aportaciones al documento, que tendrá que ser aprobado por el pleno municipal. El objetivo es realizar una Declaración con la máxima representación institucional en torno al 23 de septiembre, Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, y 18 de octubre, Día europeo contra la trata de seres humanos.

En este sentido, la Comisión Permanente está trabajando en los actos que conformarán el 25N, que este año versará sobre 'Trata y prostitución'. Desde la Comisión se plantea la importancia de abordar la situación de la violencia en las redes, dadas las dimensiones que está adquiriendo y se recoge el compromiso de trabajar las actividades y el lema que conformará el programa en torno a esta efeméride.

La Comisión permanente también mostró su preocupación por el aumento de casos de violencia de género. "Este pasado fin de semana han sido seis las mujeres que han perdido la vida presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas, en lo que va de año llevamos ya 27 mujeres fallecidas. Una cifra que denota que tenemos que seguir trabajando para erradicar esta lacra. Con estos datos tan dramáticos no podemos quedarnos de brazos cruzados porque está claro que no gozamos de una igualdad real si siguen muriendo mujeres", ha señalado la teniente de alcaldesa.

“En estos últimos 16 días, 11 mujeres y 2 menores han sido asesinados por violencia de genero. Necesitamos una condena unánime de esta lacra social que es la violencia machista y desde el Consejo Local de la Mujer pedimos a toda la sociedad, mujeres y hombres, que no seamos cómplices de los maltratadores que trabajemos por una sociedad igualitaria donde las mujeres podamos ser libres y no valientes” señala, por su parte, la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de la Mujer, Coral García Gago.

La Comisión Permanente planteará al Pleno la elaboración de una serie de propuestas para reforzar los medios de protección a las mujeres, entre las que destacan las que faciliten la agilización de trámites en los recursos de protección jurídicos y policiales.

Por último, se plantea la necesidad de realizar una Guía o Mapa de Recursos de las entidades que forman parte del Consejo Local de la Mujer, propuesta que el Pleno aprobó a principios de este curso, tras el planteamiento de la vocal de CEAIN el curso pasado.