El Ayuntamiento reafirma su compromiso con el sector industrial y destaca la labor de la empresa Serijerez en el mercado de la serigrafía en vidrio

Las delegadas de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García, han visitado la empresa Serijerez, ubicada en el Parque Empresarial.

Esta empresa, dedicada a la serigrafía y a la decoración industrial en vidrio para personalizar envases, tiene una extensión de unos 10.500 metros cuadrados, divididos en diferentes espacios, y supera los treinta y cinco años de implantación en Jerez.

Serijerez es una empresa familiar (gestionada en la actualidad por la segunda generación de empresarios) que cuenta con sesenta empleados fijos en su plantilla y que aumenta temporalmente en momentos de alta demanda, presta servicio en el ámbito local a pequeñas empresas y a destacadas marcas del sector bodeguero aunque su mercado también se extiende a nivel nacional e internacional, dejando su sello en sectores como son los de las cervezas, refrescos, vinos, licores, aceites, hostelería o alimentación.

Nela García la ha definido como “una empresa de referencia en el sector industrial” y ha subrayado “la relevancia estratégica de esta compañía para el crecimiento económico y el empleo local”. García ha asegurado que “es un honor conocer personalmente a estas empresas, serles útiles para su desarrollo empresarial y comercial y comprobar de primera mano cómo siguen creciendo y realizando nuevas inversiones”.

Además, la delegada ha afirmado que “estamos en uno de los grandes referentes industriales de la ciudad, el Parque Empresarial, que hoy en día está prácticamente al cien por cien de ocupación. Los dieciséis parques que tenemos en Jerez están también casi completos, lo que demuestra el atractivo de nuestra ciudad para los inversores”.

“Desde el Ayuntamiento se trabaja para que la realidad de la empresa de Jerez sea de un futuro próspero y para que el empleo siga creciendo” ha insistido la delegada, quien ha puesto en valor la contribución de empresarios “valientes, como los que visitamos, que son parte esencial de la reducción paulatina de las cifras de desempleo”.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno local reafirma su compromiso con el tejido empresarial y su apuesta por el sector industrial como motor de desarrollo económico y social para la ciudad.