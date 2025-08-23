El Ayuntamiento realiza la reparación y puesta a punto de las tres fuentes del jardín interior del Alcázar de Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que dirige Jaime Espinar, ha reparado las tres fuentes que se encuentran en los jardines del Alcázar de Jerez. La puesta a punto de estos elementos ornamentales ha requerido, por parte de los operarios que han efectuado estas reparaciones, trabajos de albañilería, cambios en el sistema hidráulico y el desarrollo de una limpieza general. Se trata de actuaciones de mantenimiento que se programan periódicamente con la finalidad de que estas fuentes estén en perfecto estado y luzcan dentro de este conjunto monumental de incalculable valor patrimonial.

Con la realización de estas tareas, desde la Delegación de Servicios Públicos se ha indicado que se lleva a cabo un servicio público que supone la mejora de la imagen de este enclave histórico, creando un ambiente más agradable para todos los visitantes a este destacado monumento de la ciudad.

En este sentido, el Consistorio ha recordado algunas de las iniciativas que se han efectuado recientemente en otras fuentes de Jerez, tales como la de Mamelón o la Plaza del Caballo, donde personal de la empresa concesionaria y municipal han limpiado ambas láminas de agua, procediendo al vaciado previo de los vasos que contienen el agua y saneándolos después. Además, otras operaciones efectuadas se han localizado en la Plaza del Arenal, cuya fuente necesitaba labores de impermeabilización, y en la rotonda de la Maternidad, que llevaba más de una década sin funcionar.

De esta manera, el ejecutivo local asegura el funcionamiento de unas infraestructuras que embellecen la ciudad, que se encuentran en lugares emblemáticos y que contribuyen a combatir las altas temperaturas, reduciendo el efecto ‘isla de calor’ con la frescura que aportan sus juegos de agua a entornos urbano