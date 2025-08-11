El Ayuntamiento refuerza su colaboración con la Iglesia Evangélica Filadelfia de Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha visitado la Iglesia Evangélica Filadelfia, ubicada en la calle Beato Diego de Cádiz, para reconocer "la importante labor social que desarrolla en la zona sur" y detallar actuaciones municipales que se desarrollarán en su entorno.

En este sentido, Espinar ha asegurado el "compromiso" del Ayuntamiento para realizar mejoras en las vías públicas cercanas a la sede de esta institución religiosa. “Queremos que las personas que acuden a la iglesia lo hagan en las mejores condiciones posibles, algo que también redundará en beneficio de todo el barrio”, ha manifestado el teniente de alcaldesa.

Al mismo tiempo, Jaime Espinar ha explicado a los miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia las actuaciones municipales que van a llevarse a cabo en el sistema de colectores que afecta a los colegios San Vicente de Paúl y Poeta Carlos Álvarez, situado junto a este templo. Se trata de “obras que les beneficiarán porque también sufren inundaciones cuando se producen grandes lluvias en una parcela que es de titularidad municipal y que es una concesión del propio Ayuntamiento”. En este sentido, las actuaciones resolverán los problemas de inundaciones que se producen con lluvias intensas, favoreciendo a los citados centros educativos y también a esta comunidad.

Durante este encuentro, Espinar ha dejado claro que “la Iglesia Evangélica Filadelfia no solo realiza una importante labor religiosa sino un trabajo social de enorme valor en la barriada y desde el Ayuntamiento queremos reconocer ese esfuerzo y tenderles la mano para colaborar con ellos en beneficio de los vecinos”. El teniente de alcaldesa ha reiterado la voluntad de mantener la cooperación por parte del gobierno local, afirmando que “nuestra predisposición es trabajar de su mano para mejorar la barriada y apoyar la gran labor social que llevan a cabo en la zona sur”.