El Ayuntamiento retoma las obras de renovación de las instalaciones deportivas de San Telmo

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha visitado las obras de renovación de las instalaciones deportivas municipales del campo de fútbol de San Telmo, que se han retomado tras aprobar la Junta de Gobierno Local la modificación del proyecto, lo que ha permitido desbloquear el problema administrativo que lo había paralizado, estando prevista su conclusión en las próximas semanas.

El delegado ha explicado que "han sido varios meses de gestiones administrativas, que han culminado satisfactoriamente, por lo que esta misma semana se han podido retomar estas obras tan necesarias debido al mal estado en que se encontraba este complejo deportivo tras años de falta de mantenimiento, que vamos a renovar por completo a través de este proyecto, y que se enmarca dentro de la prioridad del Gobierno de adecentar y modernizar los equipamientos públicos para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos”.

Hay que recordar que las obras se adjudicaron a la empresa Mondo Ibérica S.A. y que al inicio de las mismas se encontró un problema no previsto en la base elástica sobre el que descansa el pavimento deportivo. Este problema ha supuesto tener que realizar una serie de reestructuraciones a nivel administrativo, lo que ha conllevado una modificación del proyecto original y, por tanto, una modificación presupuestaria, lo que ha provocado que las obras hayan estado paralizadas hasta solventarse dicho problema. Esta modificación del proyecto, ha consistido en una actuación de sustitución de la base elástica del terreno de juego por importe de 45.920,98 euros.

Las obras actuales tienen un presupuesto de 214.893,50 euros y la intervención consiste en la adecuación y modernización de las instalaciones del equipamiento deportivo, incluyendo la renovación del césped artificial del campo y del mobiliario deportivo deteriorado, compuesto por juego de porterías de futbol 11, cuatro porterías abatibles de futbol 7, y los banderines de los córners, según la normativa vigente.

Igualmente, se sustituirán las rejillas de recogida de aguas y el acondicionamiento de los accesos peatonales se realizarán por las bandas laterales mediante dos rampas ubicadas en el fondo norte del campo, en las cuales la pavimentación se encuentra disgregada. Por ello, se ha previsto su adecuación conforme a las normas de accesibilidad. Por otro lado, se colocarán barandillas metálicas de doble pasamanos y se realizará nueva pavimenta-ción. Además se dotara de señalética inclusiva.

Este proyecto está cofinanciado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que aporta 90.000 euros procedentes de una subvención concedida por la Administración Autonómica destinada al fomento de infraestructuras deportivas para las entidades locales de Andalucía.

El Complejo Deportivo Municipal de San Telmo está conformado por un conjunto de equipamientos deportivos que suman una extensión superficial de 15.106,00 metros cuadrados, entre los que figuran una zona de pistas polideportivas multiusos, un campo de fútbol de césped artificial y otro de fútbol 7 de albero, además de tres edificios de vestuarios.