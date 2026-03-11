Jerez invertirá 1,5 millones en un nuevo colector en La Granja para evitar inundaciones

La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto del nuevo colector que se instalará en las calles Málaga y Jaén, en la barriada de La Granja, que será ejecutado a través de la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aquajerez, por importe de 1.509.310,48 euros, dentro de su Plan de Inversiones Anuales.

Esta importante actuación, tal y como ha recordado Jaime Espinar, incluirá todas las obras necesarias, en materia de saneamiento, para la instalación de un nuevo colector unitario en los citados emplazamientos. En líneas generales, con la ejecución de este proyecto se pretende, por un lado, "tener suficiente capacidad para evacuar las aguas pluviales que se generan en la cuenca mediante la ampliación de la sección y, por otro, sacar la traza del colector que se encuentra en el interior del colegio Antonio de Nebrija".

Actualmente, además de problemas de falta de sección, el colector existente presenta graves deficiencias en su capacidad mecánica y, además, parte de su trazado se encuentra bajo el aulario del referido centro escolar. Así pues, con estas obras, y tal y como ha explicado el teniente de alcaldesa, se garantiza un correcto servicio en la zona afectada y adaptado a las necesidades actuales de los vecinos de La Granja.

En cuanto a los trabajos contemplados dentro de esta intervención, se prevé el levantamiento y demolición de las conducciones actuales, tanto de tuberías como de acometidas e imbornales. Asimismo, el tramo del colector actual que discurre bajo el aulario del colegio Antonio de Nebrija será hormigonado, una vez se ponga en servicio el nuevo colector.

La aprobación de este proyecto, para cuya ejecución se solicitará la correspondiente licencia de obra, "confirma la apuesta del gobierno local por la mejora y modernización de la red hídrica de Jerez con el fin de optimizar su funcionamiento, ofrecer un servicio eficiente y de calidad, y minimizar riesgos de inundaciones en casos de episodios de borrascas", tal como ha señalado Jaime Espinar. En este sentido, el teniente de alcaldesa ha reiterado que “hablamos de inversiones muy necesarias para la ciudad y para seguir mejorando la vida de los vecinos, y las vamos a ir acometiendo”.