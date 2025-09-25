B travel inaugura una segunda oficina en Jerez para acercar los viajes más deseados a sus clientes

B travel, red de agencias de viajes de Ávoris Corporación Empresarial, inauguró su segunda oficina en Jerez de la Frontera, consolidando su apuesta por el desarrollo económico de Andalucía y su vocación de servicio a los clientes locales. La nueva tienda, situada en la calle Hermano Eugenio, 1 (Pozoalbero), cuenta con 180 m² distribuidos en una amplia zona de atención al cliente y un espacio exclusivo para el departamento comercial especializado en grupos y MICE.

Con esta apertura, B travel refuerza su cercanía con el viajero jerezano, ofreciendo un servicio personalizado tanto para quienes buscan unas vacaciones familiares como para empresas y colectivos que organizan viajes a medida. En 2026, las preferencias de los clientes en Jerez reflejan una clara apuesta por los viajes experienciales y memorables, con especial interés en escapadas a Disney, cruceros por el Mediterráneo y Caribe, grandes rutas culturales por Egipto y Uzbekistán, así como una creciente demanda de destinos nacionales.

“Queremos que cada cliente encuentre en B travel no solo una agencia, sino un punto de inspiración y confianza para planificar sus viajes. La apertura de esta segunda oficina en Jerez es la mejor muestra de nuestro compromiso con Andalucía y de nuestra voluntad de estar cerca del viajero, con la calidad, la innovación y la atención personalizada que caracterizan al ecosistema Ávoris”, señala Manuel Galán, director comercial de B travel.

Con esta apertura, B travel continúa expandiendo su red de agencias de viajes, integrada en Ávoris Corporación Empresarial, el primer grupo de viajes y turismo de la península ibérica, que supera los 4400 millones de euros de facturación anual, cuanta con una plantilla de más de 6.300 empleados y más de 3.000 puntos de venta.