Denuncian que el hospital de Jerez no cubre las bajas laborales

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que “desde mediados de septiembre no se está cubriendo prácticamente ninguna baja por IT (incapacidad transitoria) ni permisos de vacaciones de ninguna categoría. Desde este sindicato hemos presentado un escrito a la dirección de Personal pidiendo explicaciones a esta situación insostenible, la gran carga de trabajo que producen los compañeros y el perjuicio a los usuarios con largas esperas”. No es una situación nueva pues ya afectó al servicio médico.

Así, CCOO junto con las demás organizaciones sindicales solicitó el 2 de octubre una reunión urgente con el director de Personal para valorar esta situación, destacando a este respecto que “aún no hemos tenido respuesta alguna. Todas las categorías se están viendo mermadas por la falta de personal, siendo una de las más perjudicadas la de auxiliar administrativo, por ejemplo en Atención a la Ciudadanía, donde contando con seis auxiliares administrativas, solamente hay dos porque las otras cuatro están de baja por incapacidades temporales o por vacaciones”.

Las centrales han denunciado, además, que en octubre y noviembre “aún hay compañeras de vacaciones y no están prevista su cobertura”.

En lo que se refiere al servicio de Radiodiagnóstico se denuncia que hay una baja por IT y una jubilación sin cubrir, “además, los dos compañeros técnicos de Radiodiagnóstico, que pertenecen a la comisión de valoración de Bolsa Única, no han sido cubiertos, por lo que se ha visto obligado a paralizar dicha comisión de valoración de Bolsa Única. Entres los técnicos de Laboratorio de Hematología hay también dos bajas por IT sin cubrir.

Siempre según la versión de CCOO, “en el departamento de Mantenimiento, en el de pintura más específicamente, también hay una baja por IT sin cubrir y un contrato de albañil exactamente en la misma circunstancia”.

“Éstos son algunos ejemplos entre todas las categorías que están sufriendo esta situación en el hospital de Jerez. Es una situación insostenible con una gran carga de trabajo para el personal y largas esperas para los usuarios. Desde la dirección de Personal del hospital de Jerez no ofrecen ninguna explicación razonable, salvo que los servicios centrales no autorizan dichas contrataciones”.

CCOO denuncia públicamente esta situación caótica y solicita “que se cubran con la mayor brevedad posible todas aquellas incidencias del personal”.