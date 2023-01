La hostelería y el comercio hacen balance de la Navidad: “Nos acercamos al 2019”

Aún con el alumbrado de Navidad puesto en el centro, el comercio y la hostelería hacen balance de la campaña, unas semanas en las que la ciudad ha salido a la calle para disfrutar sin restricciones.

Desde Acoje, su presidenta Nela García, destaca que "no ha ido mal, que ya es un progreso". "Se ha mejorado mucho en comparación con los dos últimos años, pero no hemos llegado a los niveles de 2019. Se va recuperando el ritmo y por eso hay que seguir haciendo hincapié en la importancia del consumo local para mantener los empleos en la ciudad", remarca García.

La presidenta de la asociación de comerciantes pone en valor que 2022 "cerró con un saldo positivo por las nuevas aperturas de negocios en el centro, y lo mejor es que seguimos creciendo". "Ahora enero es crítico porque vienen los impuestos, además es un mes de balance, de inventario, de reestructuraciones... Tenemos compañeros ya enfrascados en el Festival de Jerez y en las Comuniones. La actividad no para", remarca.

Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, subraya que la campaña ha sido "bastante buena". "Quiero resaltar que nosotros tenemos una visión de la totalidad de la hostelería de Jerez porque abarcamos todo el término municipal. En Navidad se multiplican las reuniones de amigos, familias y siempre hay un repunte en la hostelería", destaca Carrasco.

Desde este colectivo subrayan además que, a pesar de que no hay que perder la zambomba tradicional, "el volumen de personas que vienen a la ciudad a disfrutar de nuestra fiesta 'obliga' a realizar zambombas que no son como las de los patios de vecinos. Creo que es importante que ambas formas convivan, porque intentar hacer exclusivamente zambombas tradiciones sería complicadísimo e incluso un error".

Carrasco puntualiza que "en Jerez hay muchos restaurantes y hoteles que han organizado zambombas para sus clientes y se ha contratado a grupos. Recrear la zambomba tradicional es complicado para la multitud de gente que viene".

El presidente de la asociación de hosteleros aplaude la organización de eventos en el centro: "De forma natural las zambombas se han ido concentrando en el centro y en Navidad se ha convertido, y no quiero que se malinterprete, en la Feria. Es decir, la gente viene al centro por la mañana y ya no sale hasta la madrugada. Por eso la hostelería en el centro ha funcionado extraordinariamente bien, y los que están fuera del centro no han tenido tanta repercusión".

Para la Asociación Hostelería de Jerez, "se está haciendo bien las cosas porque tenemos un buen producto". Sin embargo, ponen el punto negro en la seguridad y en la falta de baños públicos. "El plan de seguridad es insuficiente y hay que dotar con urinarios públicos, esto es muy importante. Estas semanas se ha creado un conflicto importante en nuestros bares y restaurantes con las personas que entran al baño sin ser clientes del establecimiento. Hay que tomarlo en serio porque es un gran problema", denuncia Carrasco, al tiempo que añade que "hay una satisfacción en líneas generales, aunque sabemos que hay cosas que mejorar".

Desde Horeca, Francisco Díaz coincide con las anteriores valoraciones positivas, resaltando que "la última quincena ha sido buenísima". "El año pasado aún había restricciones y los bares y restaurantes lo notamos. Este año se ha parecido mucho a 2019. Se han organizado muchas cosas que han funcionado muy bien y la zambomba ha sido un reclamo magnífico", declara Díaz.

El hostelero explica que los buenos resultados de la campaña de Navidad van a permitir sobrellevar "un enero en el que muchos cierran sus negocios por falta de actividad. Este mes y medio que falta hasta el Festival de Jerez y el mes de noviembre son los peores momentos del año. Una vez que llega marzo y abril la cosa mejora". Precisamente, como previsión al año que acaba de comenzar Díaz predice que "será mejor que 2022 y en 2024 recuperamos la normalidad prepandemia".