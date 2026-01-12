La 29 edición de Juvelandia en Jerez rozó las 40.000 visitas

Una media cercana a las 3.600 personas diarias se dieron cita cada día en la 29 edición de Juvelandia, la Feria de Ocio Infantil y Juvenil organizada por la Diputación de Cádiz a través de IFECA.

Son unas 400 personas más al día que la edición anterior.

29 edición de Juvelandia en Jerez: 39.518 asistentes

En total, el número de visitas registradas durante las once jornadas en las que se ha desarrollado el evento ha alcanzado las 39.518 visitas, casi un 14 por ciento más que en la pasada edición.

Estos datos vienen a remarcar la evolución ascendente de visitantes registrada en años precedentes y consolida a la cita como una de las más atractivas de las que acoge la provincia durante las fiestas navideñas.

Durante los tres primeros días de apertura se recibió la visita del alumnado de los centros educativos gaditanos, así como de algún municipio limítrofe de la vecina provincia de Sevilla.

En cuanto a la apertura al público general (a partir del 26 de diciembre), las jornadas con mayor afluencia fueron las del 2, 3 y 4 de enero.

A lo largo de sus 30 años de historia, Juvelandia se ha caracterizado por ofrecer contenidos que, edición tras edición, pretenden resultar atractivos para el público familiar al que se dedica el evento, con especial atención a la población infantil y juvenil. Las cifras avalan los buenos resultados de este esfuerzo realizado por la institución provincial por ofrecer un espacio de ocio y entretenimiento para las familias.

En su estructura, Juvelandia cuenta con diversas zonas en función de las actividades que se desarrollan: zona de talleres, nuevas tecnologías, deportes, hinchables, ludoteca, preescolar, atracciones feriales, circo, cañones de nieve y un circuito con actividades para sensibilizar sobre discapacidad. También cuenta con zona de restauración y descanso.

En IFECA han comenzado las tareas para organizar la 30 edición de Juvelandia. El primer paso es analizar las sugerencias realizadas por quienes han pasado por el recinto ferial durante el evento, a fin de poder atender al máximo las peticiones y propuestas formuladas por el público. Tener en cuenta las que han realizado en años anteriores es, precisamente, uno de los motivos por lo que Juvelandia se ha convertido en uno de los grandes reclamos del ocio familiar en la provincia de Cádiz.