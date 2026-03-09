La rentabilidad de los garajes en Jerez alcanzó el 5,3% en 2025

La rentabilidad de los garajes en Jerez de la Frontera alcanzó el 5,3% al cierre del año 2025, una de las cifras más altas de Andalucía, según el estudio de 'La rentabilidad de los garajes en España en 2025', elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa y dado a conocer este lunes 9 de marzo.

Pese al dato, el rendimiento de las plazas de aparcamiento privado en venta o alquiler cayó en nuestra ciudad un 1,5% con respecto al ejercicio anterior de 2024.

No obstante, Jerez se mantiene entre las localidades andaluzas con mejor renta en este aspecto, empatando con ese 5,3% con Huelva capital y el municipio malagueño de Torremolinos en el quinto puesto de este ranking.

El podio de las ciudades de nuestra comunidad con mayor rentabilidad de las garajes está integrado por las poblaciones almerienses de Roquetas de Mar con el 9% y El Ejido con el 7,8% y la malagueña Benalmádena con el 6,7&.

Cerca del trío de cabeza se quedaron Sevilla capital con el 6,5% y Fuengirola con el 5,7%.

"Opción estratégica para el pequeño ahorrador por su bajo coste de mantenimiento"

"El mercado de los garajes en Andalucía refleja una clara tendencia hacia la estabilización, cerrando 2025 con una rentabilidad media del 5,6%. Aunque esta cifra se sitúa por debajo del 9,4% que alcanzábamos hace cinco años, este activo continúa posicionándose como una opción estratégica para el pequeño ahorrador andaluz por su bajo coste de mantenimiento. Es especialmente destacable el comportamiento de ciudades como Roquetas de Mar, que con un 9% de rentabilidad lidera el atractivo inversor en la región, demostrando que en núcleos con alta demanda residencial el garaje sigue funcionando como un valor refugio con retornos muy superiores a otros productos financieros tradicionales", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

¿Qué es la rentabilidad de un garaje?

La rentabilidad del alquiler de una plaza de garaje oscila entre un 4 y un 7% por norma general según los indicadores del Banco de España. Es una inversión con poco riesgo y una rentabilidad moderada ideales para personas que valoran la seguridad de sus ahorros.

Para calcular la rentabilidad de un garaje o de cualquier activo inmobiliario, se tiene que hacer el cálculo del porcentaje que resulte de la división del precio del alquiler anual entre el precio de compra.

Así, si una plaza de garaje la alquilamos por 100 euros al mes (1.200 euros anuales) y que se haya adquirido por 24.000 euros tendrá una rentabilidad del 5% (dicho resultado es fruto de dividir 1.200/24.000 = 0,05 que lleva a un porcentaje de ese 5% del que hablamos). Aquí, no lo olvidemos, estaríamos hablando de rentabilidad bruta.

En el caso de que queramos obtener la rentabilidad neta, se debe reducir del precio del alquiler los gastos anuales, que en el caso de un garaje son bajos (impuestos, comunidad…). Como es lógico, la rentabilidad neta es más baja que la bruta.