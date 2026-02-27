La Cartuja de Jerez busca ampliar sus servicios con un negocio de hostelería

La Cartuja de Jerez sigue ampliando su 'cartera de servicios' al visitante y jerezanos y entre sus proyectos de futuro está "abrir un negocio de hostelería en el monumento complementario a las visitas". Así lo avanzan desde la gerencia del monasterio, Manuel Pareja, que señala que de esta forma "seguimos avanzando en la diversificación de usos del edificio".

Y entre esos usos que se esperan "sean una realidad" está la apertura de un establecimiento hostelero "en el que se pueda comer o tomar un café con vistas a la Cartuja, incluso si no estás visitando el monasterio, sino ir porque sí". Por ello, habrá una reunión con el Ayuntamiento en los próximos días para avanzar en los procedimientos.

Con esta nueva propuesta "lo que se busca es la sostenibilidad del edificio, que no puede vivir sólo de las visitas turísticas, sino que tiene que ser una combinación de varias cosas: desde la celebración de eventos, ya sean profesionales, culturales, bodas, hostelería, etc.". También se está trabajando en la apertura, este año, de una casa de espiritualidad.

Pareja alaba la labor de las hermanas Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, que ahora habitan la Cartuja: "Se implican mucho en el funcionamiento de la parte que les corresponde, la animación pastoral y litúrgica, que es importante. Son muy acogedoras y es una comunidad todoterreno".

Internacionalización de la Cartuja

La Cartuja continúa con sus visitas guiadas y "seguimos trabajando en la difusión del monasterio", asegura Pareja, que cuenta que días atrás visitaron el monumento una veintena de periodistas ingleses junto al comisario de la exposición que la National Gallery de Londres le dedicará a Francisco de Zurbarán (1598-1664), a partir del 2 de mayo. Será la primera gran monográfica en el Reino Unido dedicada al pintor extremeño.

"Fue una experiencia fantástica y los periodistas estaban muy interesados en la difusión de lo que tenemos aquí. Hicieron muchas fotos y preguntaron bastante. Supone la internacionalización de la Cartuja", apunta Pareja. Hay que recordar que Zurbarán pintó los lienzos del retablo mayor para este monasterio, obras que, desde la desamortización, se encuentran ubicadas en Cádiz, Nueva York, Francia y Polonia.

Respecto a la rehabilitación de la portada de Andrés de Ribera del monumento, que se encuentra apuntalada por su mal estado, desde la gerencia de la Cartuja se anuncia que ya se ha formalizado la solicitud de ayuda del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el proyecto de recuperación.

Pareja asegura que las últimas lluvias "no han afectado más allá de lo que un monumento pueda haber sufrido. Ahora tenemos que repasar la techumbre, si hay filtraciones, pero no hay nada más allá de lo habitual. Estamos trabajando en el mantenimiento general".