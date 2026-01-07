La Navidad 2025 en Jerez termina sin incidencias graves y con una limpieza "muy positiva"

El Ayuntamiento ya ha presentado un primer balance positivo del Plan de Seguridad, Limpieza y Movilidad, activado desde el pasado 21 de noviembre y hasta el 6 de enero, con motivo de las Navidades 2025-2026. El día de inauguración oficial del alumbrado se activó el PTELJerez en Fase de Pre-emergencia y Situación Operativa 0, que dejó este martes de estar vigente a la finalización de las distintas cabalgatas de barriadas.

Durante los días de activación del mismo, el CECOP no ha registrado incidencias de carácter grave, atendiéndose las ocurridas de carácter leve de manera eficaz, coordinada y en el menor tiempo posible por los dispositivos integrados en el mismo, con sede en la Jefatura de la Policía Local.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha afirmado que "estos buenos datos no son fruto de la casualidad, sino de un trabajo comprometido, de un trabajo programado, con distintas reuniones previas para ir dando forma y mejorando el documento del Plan. Ha sido el menor número de incidencias en los últimos años y en una Navidad que ha vuelto a batir récords en Jerez. Somos conscientes de que en la organización, en la prevención y en la preparación de los dispositivos está siempre la clave de estos buenos resultados, además en unas zambombas de Jerez y en una Navidad multitudinaria".

Martínez ha agradecido “la gran labor y el compromiso de Policía Local y, por supuesto, también de la Policía Nacional, Guardia Civil en su ámbito de actividades desarrolladas en el Jerez rural, Protección Civil, Bomberos, servicios de emergencias y personal municipal para que nuevamente Jerez haya absorbido un alto número de visitantes en plazas y calles del centro. Por ello, nuestro agradecimiento sincero tanto por su compromiso diario con Jerez demostrado día a día con creces, y por supuesto, en grandes eventos como nuestra Navidad”.

Agradecimiento a las propuestas de los vecinos del centro histórico y más medios

En la misma línea, el teniente de alcaldesa ha agradecido "la labor de los vecinos del centro histórico, que con sus propuestas y medidas han contribuido a mejorar la plan de Seguridad de Navidad". En este sentido hay que recordar igualmente que el primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha mantenido reuniones semanales durante todo el periodo navideño con los representantes del centro histórico para ir evaluando los distintos dispositivos y recogiendo sus propuestas.

De esta manera, Martínez ha subrayado que “podemos sentirnos orgullosos los jerezanos del avance de los dispositivos que integran el plan de Navidad porque se han introducido novedades que han mejorado distintos aspectos. Hemos contado con más agentes, con más cámaras y se ha estrenado en Navidad, tanto en las zambombas como en las cabalgatas, la unidad de drones de la Policía Local, que se han alternado con los de Policía Nacional, lo que nos ha permitido conocer en tiempo real la situación y el flujo de personas en los momentos de mayor multitud, para poder aplicar los efectivos necesarios para atender cualquier incidencia".

La Policía Local, desde el pasado 21 de noviembre hasta el día 6 de enero, ambos inclusive, ha realizado 1.912 actuaciones en todo el término municipal. De estas actuaciones, 553 pertenecen a informes de vigilancia específicas motivados por denuncias o demandas ciudadanas previas, destacando los 35 atestados por delitos contra la seguridad vial y las 174 actuaciones en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Valoración positiva en el adelanto del horario de limpieza en la madrugada

En cuanto a Servicios Públicos, la decisión de adelantar la recogida de los residuos y de iniciar la limpieza de las calles y plazas a partir de las 02:00 horas, justo cuando terminaba el horario de las zambombas, ha sido “muy positiva, y agradecemos como hicimos también en su día, la colaboración de las entidades organizadoras de las zambombas a la hora de contribuir al inicio de esta labor”, ha indicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar.

De esta manera, la limpieza de las plazas de zambombas se iniciaba con la llegada de la Policía Local para ir programando el desalojo de las mismas, para la entrada del personas de Medio Ambiente y de la maquinaria, de manera que al día siguiente al de celebración de zambomba, y a primera hora, las plazas y calles aledañas presentaban el estado adecuado. A falta de los datos cerrados de recogida de residuos, y en función de las zambombas autorizadas, se prevé que estos aumenten respecto al año pasado.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha incrementado de uno a tres los puntos de aseos públicos fijos, con limpieza continua y plazas individualizadas y accesibles. También se han ido instalando aseos públicos móviles en función de las necesidades de zambombas multitudinarias según qué punto del centro.

Respecto al dispositivo de tráfico y movilidad, se ha seguido el modelo flexible de acceso al centro en función de la situación de las calles, con la novedad además de la información en estos puntos de entrada de las plazas disponibles en los párkings. Igualmente, se han creado carriles diferenciados para taxi y para autobús urbano lanzadera, de manera que pudieran llegar al corazón del centro sin retenciones.

En este sentido, a falta del cierre de datos, ha sido un éxito “la utilización por parte de la ciudadanía de los autobuses lanzadera tanto desde la zona sur como desde la de atracciones de Feria hacia el centro, e incluso tuvimos que prolongarlo en los días fuertes de Navidad tras las zambombas”, ha indicado Jaime Espinar, que ha reiterado el agradecimiento “a los profesionales de los autobuses urbanos por su trabajo e implicación en el avance de la ciudad”.

En cuanto al servicio Tele-Taxi, con el refuerzo de las 178 licencias propias municipales, con las autorizadas procedentes de El Puerto en los días de mayor incidencia de Navidad, ha resultado también “un éxito la fórmula que ya instauramos en nuestro primer año de gobierno, de situar cuatro paradas-cabecera, para facilitar el acceso al taxi de manera ordenada y mejorar el tráfico”. Espinar ha agradecido “al colectivo de taxistas su compromiso por Jerez, demostrado día a día y en cada evento, como primeros embajadores que son de nuestra ciudad cuando transportan a visitantes, y también en la cobertura de las necesidades de los jerezanos en sus traslados diarios”.