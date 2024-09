La Banda Municipal de Música exige al gobierno local "que cumpla con lo prometido"

Los trabajadores de la Banda Municipal de Música de Jerez han manifestado su disconformidad con la situación que sufren y que forman parte, según explican a través de un comunicado, "en unas necesidades que vienen arrastrando desde hace casi una década y que el actual gobierno se comprometió a solventar en campaña electoral".

La primera de las quejas se centra en la ausencia actualmente "de un director por encontrarse de permiso de paternidad", un hecho que es sobradamente conocido "por el Ayuntamiento desde el pasado mes de marzo. Al no existir la figura de un subdirector hace imposible que los músicos puedan desempeñar su trabajo. Esto no significa que se opongan a trabajar, simplemente que sin nadie que les diga sus funciones musicales, no pueden realizarlas por ellos mismos".

Los músicos aseguran que "el director de área, en el mes de marzo de 2024, se comprometió, en nombre de la alcaldesa, que en septiembre tendría solucionado el problema de la dirección y la subdirección, para que cuando el director tuviera que abandonar la Banda, no se viera afectada por la situación, y pudieran desempeñar sus funciones con total normalidad, cosa que no ha sucedido".

Según explican, "el puesto de director de la Banda está en condiciones precarias, encuadrado en la RPT, (Relación de Puestos de Trabajo) como personal del grupo C1, con un sueldo base de 131€ mensuales, a tiempo parcial y con una discontinuidad contractual ilegal (10 meses de trabajo anual). El resto de directores de cualquier organismo del Ayuntamiento pertenecen a la categoría A1".

"El resto de profesores-músicos tienen una jornada de trabajo de 21,5 horas mensuales, lo que se traduce en dos ensayos y un concierto semanal. Con tan poco tiempo de trabajo resulta imposible abarcar en numerosos meses ensayos y actividades a la vez. Están encuadrados en la categoría E, la más baja de la RPT, con un sueldo base de 101€ mensuales, a tiempo parcial y con una discontinuidad contractual ilegal de 10 meses de trabajo anual".

Asimismo, argumentan que "los integrantes de la Banda tienen sentencias judiciales ganadas (año 2018) donde les encuadran en las categorías A1, A2 y C1. Sentencias que aún no se han ejecutado. La Banda de música ha ido perdiendo personal, debido a el salario precario, que hace que los componentes en cuanto encuentran un trabajo digno, y que no sea compatible con la Banda dejen de ser miembros de esta. El Ayuntamiento se comprometió con los trabajadores de la Banda (enero 2024) en crear 20 becas, para compensar el reducido número de músicos, y que en septiembre de 2024 comenzarían la actividad con la Banda. A fecha de 23 de septiembre aún no se ha comenzado ningún tipo de convocatoria para dichas becas".

Otra de las reivindicaciones afecta "al tiempo que servicio, que no se nos reconoce y en algún caso data del año 1982". Además, denuncian que "no tenemos local de ensayo, los músicos ponen sus propios instrumentos (herramientas de trabajo), tienen un contrato de 10 meses, en vez de tener un contrato de 12 meses como cualquier trabajador". Del mismo modo, destacan que "el utillero de la Banda tiene el mismo tipo de contrato y el mismo horario que los músicos de la Banda. Para ponerles en situación, la Banda ensaya, comenzando a las 19:00h y terminando a las 20:30h, el utillero comienza con el montaje para el ensayo (colocación de las sillas, atriles, carpetas, instrumentos, etc.) a las 19:00, y termina el montaje a las 19:30, y teniendo que comenzar el desmontaje a las 20:00, para que pueda terminar a la misma hora que el resto de trabajadores, lo que conlleva a que la Banda tiene un ensayo de 30 minutos de duración".

También lamentan la falta de un "archivero, que lleva un año de excedencia, y al no tener a nadie a cargo del archivo hace imposible que los músicos puedan interpretar partituras. La Banda tiene un archivo con aproximadamente 7.000 partituras diferentes de todos los estilos. El archivero junto con el director planifica un repertorio musical para cada actividad que tiene la Banda, sea procesión, acto o concierto. Su trabajo consiste en el montaje y desmontaje de esas partituras semanalmente. Al no haber archivero no se puede poner ningún repertorio, y hace imposible que los músicos puedan interpretar ninguna partitura".

Ante esta situación, desde la Banda Municipal de Música se reclama "la ejecución de las sentencias judiciales; la asignación de funciones con una remuneración equivalente al puesto que corresponda; el aumento de las horas de trabajo (Jornada Completa) para garantizar el futuro de la Banda Municipal de Jerez y se pueda dar una buena imagen de cara la candidatura JEREZ 2031, como ciudad de la cultura europea, el reconocimiento real del tiempo de servicio y la creación de becas al estudio que permitan incorporar más músicos a la Banda".

Finalmente, y dicho comunicado solicitan a la alcaldesa que "dignifique la situación laboral de los trabajadores de la Banda Municipal (casi centenaria). No publiquen las migajas que asignan a la Banda Municipal dentro de su partida presupuestaria, puesto que de 238.342€ sólo destina 3.450€ a recambios y reposición de consumibles de escaso valor. En lugar de resolver nuestras peticiones y suministrar los instrumentos (herramientas de trabajo) a los músicos dado que en la actualidad el 90% son aportados por los propios músicos con instrumentos de su propiedad".