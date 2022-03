La banda sonora de Manuel Alejandro

Manuel Alejandro, que recientemente ha sido distinguido, entre otros honores, como Hijo Predilecto de la ciudad que le vio nacer, Jerez de la Frontera, es el más internacional de los compositores de nuestro país, creador de más de 500 canciones, muchas de ellas les proporcionaron gran fama y fortuna.

En el 2014 el mismo rey, Felipe VI, le hizo entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Sin embargo, poco se sabe de su faceta como autor de temas y música para películas de ficción y documentales.

La actualidad del personaje nos brinda la oportunidad para tratar este aspecto de su actividad artística, aunque, según el propio Alejandro, no son trabajos con los que pueda estar muy satisfecho.

A una de las preguntas que le hacía el periodista Rafael Navas, director del Diario Jerez, en la entrevista publicada en dicho diario el 9 de febrero de 2020, ‘¿A qué película le hubiese compuesto su banda sonora?’, este le contesto; ‘No lo habría hecho. Creo que es un servilismo absoluto escribir música para cine. He escuchado sinfonías de Schostakovich firmadas por otros, que no digo quién, en películas americanas. La música de películas es música a bocados, es como un aperitivo que no se termina, no se llega a la comida nunca, se van sirviendo, sirviendo, por eso hablo de servilismo’.

Jerez cuenta con otros nombres destacados en el apartado de creadores de música para el séptimo arte, y de los que solo apuntaremos sus nombres: Antonio Quintero Ramírez (1895-1977), uno de los grandes nombres de la canción andaluza, autor de teatro y comediógrafo, letrista, formó parte del famoso trio compuesto por él mismo además de Rafael de León y Manuel Quiroga; y Julio de la Rosa, que en el 2014 ganó el Goya por la banda sonora de La isla mínima (2014), además de sus otros relevantes trabajos para Siete vírgenes, After, El hombre de las mil caras, Tenemos que hablar.

Unas notas biográficas

Manuel Álvarez Pérez, más conocido con el nombre artístico de Manuel Alejandro, vio la luz en Jerez el 21 de febrero de 1933, en la calle dedicada a la patrona de la música, Santa Cecilia.

Bien podría pensarse que esta circunstancia tenía algo de premonitorio en lo que sería su vida posteriormente. Sin embargo, no es necesario recurrir a lo sobrenatural para encontrar el origen de su talento cuando sabemos que su padre, el siempre recordado Germán Álvarez Beigbeder, era músico, y que el pequeño Manuel creció en un ambiente marcado por la constante presencia de la música.

Célebre compositor de música ligera para cantantes de primera fila como Rocío Jurado, Nino Bravo, Jeanette, Raphael o el mismo Julio Iglesias, la labor de Alejandro en el séptimo arte se desarrolló entre los años 1962 y 1984, participando en ocho largometrajes y tres cortos documentales.

Inicios

En 1962, cuando aún no había cumplido los treinta años, compuso los principales temas para el film Las gemelas, con la música de Antonio Arteta y Manuel Gordillo.

El director, Antonio del Amo, descubridor de Joselito, intentó repetir el éxito lanzando a la niña Maleni de Castro.

A pesar de contar con un guión de Jaime de Armiñán, y la dirección del mismo Del Amo, realizado correcto y de reconocido olfato comercial, el film y la protagonista alcanzaron más pena que gloria.

Lo único destacable de esta producción es que en ella debutó, en un pequeño papel un jovencísimo Raphael, intérprete cuya carrera posterior aparecería indisolublemente unida a la de Manuel Alejandro.

Raphael interpreta la que se considera la primera canción que compuso el jerezano para él Te voy a contar mi vida.

Una pareja casi inseparable

Músico y cantante volverían a coincidir, en 1966, compartiendo créditos en Cuando tú no estás, la primera de una serie de cuatro películas dedicadas a la mayor gloria del cantante de Linares; todas ellas en la década de los ‘60: Al ponerse el sol (1967), Digan lo que digan (1967), y El golfo (1968).

Las tres primeras dirigidas por Mario Camus, y la última por Vicente Escrivá.

El mismo Benito Perojo produjo dos de ellas, y un desconocido Antonio Gala participaba en el guion de Digan lo que digan.

Con esta insólita reunión de viejos y nuevos talentos el resultado fue un puñado de films más bien mediocres que fueron bien recibido por un público devoto del artista.

La música incidental de Al ponerse el sol y de Digan lo que digan estuvo a cargo del notable sinfonista Antón García Abril, quedando para nuestro paisano la parte ligera de la banda sonora, con canciones como la que da título al film, y Cierro mis ojos, Hoy mejor que mañana y Mi hermano.

De la primera, hay canciones como Cuando tú no estás, Poco a poco, Piénsalo, Estuve enamorado, Desde aquel día, Mi regalo, Yo soy aquel.

Para Al ponerse el sol, destacar los de No tiene importancia, Yo solo, Hablemos del amor, Quédate con nosotros.

De documentales a Sor Ye-yé

Hay que señalar que Manuel Alejandro puso música a los documentales: Zaragoza, ciudad imperial (1962), Tierra viviente (1964), piezas singulares en la obra de compositor al no estar ligadas a ninguna voz de moda, como también la del muy posterior, y poco conocido Estética, ya en 1984, del realizador cubano Enrique Colina.

También aportó música y canciones a ese clásico hortera que fue Sor Ye-yé, producción mexicana de 1967 dirigida por Ramón Fernández, que contó con la participación de los cantantes de éxito Hilda Aguirre y Enrique Guzmán.

La película se ha convertido en uno de los más relevantes ejemplos de cómo el tiempo puede hacernos ver con simpatía lo que en su momento se rechazaba visceralmente hasta el punto de elevarlo a objeto de culto y fuente de inspiración.

Ahí está, sin ir más lejos, la versión que del tema principal de Sor Ye-yé llevaron a cabo Fany & Los Dandys.

Un breve retorno

Alejandro permaneció apartado del cine hasta 1975, cuando no solo se atrevió con una nueva partitura para la gran pantalla, sino que apareció ante las cámaras en el documental de Antonio Isasi Isasmendi Raphael en Rafael, donde comentaba su relación artística, y de amistad, con el que en ese momento era ya un ídolo de masas.

Al año siguiente, al reclamo de Fernando Fernán-Gómez, compuso varias de las canciones que Rocío Jurado interpretó en la polémica La querida (1976), que contenía también la música incidental de Jesús Gluck. Los temas interpretados por la chipionera fueron Se nos olvida, A que no te vas, Sin tú saberlo y La querida.

A partir de esa fecha ya no volvió a trabajar para el cine.

El cartel de esta película se conserva enmarcado en una de las dependencias de la Biblioteca Municipal, formando parte del Centro de Documentación Audiovisual donado a dicha institución por el Cine-Club Popular de Jerez.