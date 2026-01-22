Banderolas en la calle Padre Manuel Fernández de Jerez para mejorar la seguridad

La Asociación de Vecinos Padre Manuel Fernández ha llevado a cabo su primera acción vecinal con la colocación de banderolas a lo largo de la vía para reclamar el sentido único de circulación y recordar a los conductores que se trata de una zona escolar con una velocidad máxima permitida de 20 km/h.

Esta actuación se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas desde la asociación para restaurar el sentido único de la calle, "tal y como se acordó y se implementó en 2021, como solución al importante volumen de tráfico que soporta esta vía. Poco tiempo después, incomprensiblemente, se volvió a instaurar el doble sentido de la vía", explica el colectivo vecinal, que asegura que "la situación ha empeorado en los últimos años, incrementando los problemas de seguridad y convivencia", problemas que "se ven agravados al caer la noche pues la iluminación es escasa y los conductores aumentan aún más la velocidad".

La colocación de banderolas tiene como objetivo "mejorar la seguridad vial, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los centros educativos cercanos cuando el tráfico es intenso y concienciar sobre la necesidad de respetar la normativa para proteger a los peatones y menores".

"La seguridad de los niños y niñas y la tranquilidad de los peatones son una prioridad. Recuperar el sentido único y respetar el limite de velocidad son medidas sencillas que pueden reducir el tráfico y evitar las continuas situaciones de riesgo", señalan desde la Asociación de Vecinos.

Así mismo, la Asociación reivindica "la ampliación de las aceras como medida necesaria para facilitar la movilidad de vecinos en silla de ruedas, personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé, avanzando hacia una calle más accesible, segura e inclusiva", por lo que la entidad vecinal, entidad creada recientemente con el objetivo de defender los intereses del vecindario, promover la movilidad más segura y contribuir a la mejora de entorno urbano, promete que continuará "trabajando en colaboración con vecinos y administraciones para impulsar la mejora de la calidad de vida en la calle Padre Manuel Fernández".