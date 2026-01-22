La Plataforma A-2003 cumple doce años en activo: satisfacción por los logros y repaso a las tareas pendientes

Los integrantes de la Plataforma A-2003 han mantenido esta semana un nuevo encuentro. Esta toma de contacto ha servido para realizar "una evaluación profunda de la situación actual de nuestra carretera". Así, tal como explica el colectivo que preside Coral García, "tras analizar el recorrido histórico de nuestras demandas, hemos de resaltar que estamos muy orgullosos y satisfechos con los resultados obtenidos a lo largo de estos más de doce años de movilizaciones". "Quién nos iba a decir que lograríamos tener esta carretera con su carril bici y la iluminación del tramo ciclo peatonal Jerez-Estella. Una carretera digna ha sido siempre nuestro principal objetivo y actualmente podemos decir que se ha cumplido", han destacado, refiriéndose a la remodelación de la vía que une Jerez con La Barca.

Asimismo, en este balance, han considerado que es "de justicia destacar que las mejoras más significativas y consideradas se han producido de la mano de la Junta de Andalucía. Este impulso reciente ha sido determinante para alcanzar el estado actual de la vía". Por ello, "queremos trasladar nuestro agradecimiento y felicitar a los diferentes delegados y delegadas territoriales de Fomento de la provincia de Cádiz que han mostrado un gran respeto a nuestro trabajo y a todos los componentes de esta plataforma". "Desde Manolo Cárdenas, pasando por Gemma Araujo, Federico Ruiz Hinestrosa y Mercedes Colombo, hasta llegar a Carmen Sánchez; todos ellos han demostrado una gran capacidad de escucha, poniéndose al servicio de las demandas ciudadanas", asegura la plataforma.

Tareas pendientes y compromiso de futuro

No obstante, "somos conscientes de que aún quedan tareas por hacer, pero estamos convencidos de que nos encontramos en la línea de trabajo, reivindicación y continuidad necesaria para mantener la vía y el carril en las mejores condiciones para toda la ciudadanía".

En este sentido, la Plataforma reconoce que aún tiene algunas "espinas clavadas" que requieren atención urgente. En materia de infraestructuras, el colectivo lamenta "el estrechamiento de la calzada al subir el puente de Estella y los problemas de canalización de aguas en la calle Alenar de Cuartillos". A lo que se suma, "el mantenimiento y conservación de la vía de servicio desde el kilómetro 8 hasta la Venta Gabriel donde encontramos socavones, desprendimientos y hundimientos de la zona de rodadura, falta de iluminación en el paso soterrado y canalización de las aguas".

Otras de las reivindicaciones de la plataforma ciudadana, es mejorar la seguridad en Magallanes Alto: "Es prioritario que se haga realidad el compromiso con los vecinos de Magallanes para que puedan acceder al bus y al carril hacia La Barca de forma segura, garantizando su acceso al centro de salud, farmacia y servicios básicos sin poner en riesgo su vida".

Igualmente destacan la importancia de un buen mantenimiento de la vía. Para ello, "exigimos la renovación periódica de las luminarias y el arreglo del firme del carril bici, donde ya hemos detectado grietas que han provocado caídas de ciclistas".

"Con la plataforma A-2003 hemos demostrado que la unión de la ciudadanía, con una voz clara y firme, es capaz de lograr sus metas. Seguiremos vigilantes y trabajando codo con codo con las administraciones para que todos podamos disfrutar de una carretera digna y, sobre todo, segura", concluye el colectivo.