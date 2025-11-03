La Barca de la Florida acogerá la XII edición de Avibarca del 12 al 14 de diciembre
La Exposición de Gallinas Autóctonas y Otras Aves se celebrará en el pabellón municipal de la ELA jerezana.
Fegasur se cancela en Jerez por el riesgo sanitario de la dermatosis nodular
El Pabellón Municipal “Víctor Cortés” de La Barca de la Florida, ELA de Jerez de la Frontera acogerá, del 12 al 14 de diciembre de 2025, la XII Exposición de Gallinas Autóctonas y Otras Aves, una cita ya consolidada en el calendario de eventos avícolas de Andalucía que reúne a criadores, aficionados y visitantes de toda la región.
Durante tres días, el público podrá conocer de cerca la riqueza de las razas autóctonas, con especial protagonismo de las variedades Sureña y Utrerana, además de otras aves ornamentales y de corral. El evento tiene como objetivo la divulgación, conservación y fomento de las razas avícolas tradicionales, así como el intercambio de conocimientos entre criadores.
Programa y horarios de Avibarca 2025
Fechas de apertura al público: del 12 al 14 de diciembre de 2025
Horario: de 11:00 h a 20:00 h (el 14 de diciembre, cierre a las 15:00 h)
Recepción y enjuiciamiento de aves: 11 de diciembre, de 10:00 h a 20:00 h
Enjuiciamiento: a partir de las 20:00 h
Premios
Se otorgarán premios a las mejores aves de las razas Sureña y Utrerana en las siguientes categorías:
1º, 2º y 3º Gallo
1ª, 2ª y 3ª Gallina
Además, se reconocerá a la Mejor Ave de la Exposición y a las aves con plumas en proceso de reconocimiento conforme al patrón establecido.
La exposición constituye "una oportunidad única para disfrutar de la diversidad avícola, apoyar la cría responsable y poner en valor el patrimonio genético y cultural ligado a nuestras razas tradicionales", destaca la organización.
