La Barca de la Florida acogerá la XII edición de Avibarca del 12 al 14 de diciembre

Presentación de la XII Exposición de Gallinas Autóctonas y Otras Aves, Avibarca 2025, en el Ayuntamiento de La Barca

El Pabellón Municipal “Víctor Cortés” de La Barca de la Florida, ELA de Jerez de la Frontera acogerá, del 12 al 14 de diciembre de 2025, la XII Exposición de Gallinas Autóctonas y Otras Aves, una cita ya consolidada en el calendario de eventos avícolas de Andalucía que reúne a criadores, aficionados y visitantes de toda la región.

Durante tres días, el público podrá conocer de cerca la riqueza de las razas autóctonas, con especial protagonismo de las variedades Sureña y Utrerana, además de otras aves ornamentales y de corral. El evento tiene como objetivo la divulgación, conservación y fomento de las razas avícolas tradicionales, así como el intercambio de conocimientos entre criadores.

Programa y horarios de Avibarca 2025

Fechas de apertura al público: del 12 al 14 de diciembre de 2025

Horario: de 11:00 h a 20:00 h (el 14 de diciembre, cierre a las 15:00 h)

Recepción y enjuiciamiento de aves: 11 de diciembre, de 10:00 h a 20:00 h

Enjuiciamiento: a partir de las 20:00 h

Premios

Se otorgarán premios a las mejores aves de las razas Sureña y Utrerana en las siguientes categorías:

1º, 2º y 3º Gallo

1ª, 2ª y 3ª Gallina

Cartel de Avibarca 2025

Además, se reconocerá a la Mejor Ave de la Exposición y a las aves con plumas en proceso de reconocimiento conforme al patrón establecido.

La exposición constituye "una oportunidad única para disfrutar de la diversidad avícola, apoyar la cría responsable y poner en valor el patrimonio genético y cultural ligado a nuestras razas tradicionales", destaca la organización.