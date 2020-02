Una barqueña en el Falla

"Es un sueño cumplido". Así define Ascen Bonilla su participación esta noche en el Teatro Falla. La joven barqueña asegura que para ella era un reto poder actuar en el Carnaval de Cádiz y hacerlo este lunes por la noche en la decimoquinta sesión clasificatoria es, sin duda, la mejor recompensa "al duro trabajo que hemos realizado estos cinco meses".

Tal como explica, actúa como tercera guitarra de 'Los niños de la calle Gotica' y participará "en el pase de cuplés y en la calle, así como en las actuaciones que ya tenemos previstas". "Me entró el veneno del Carnaval con Pizarro, me cogió el Cañita y las niñas y me empujaron a dar el paso la comparsa del Coke y el Moniato... Y de La Barca de la Florida... Salté al Falla con ellos de la mano", resume.

Tal como explica, la chirigota, de nueva creación, está dirigida por Javier García y Rubén Berea, que fue director de comparsas de Juan Carlos Aragón como 'Araka la kana', 'La banda del Capitán Veneno' y 'Los comparsistas se la dan de artista'. Además, el repertorio de la agrupación cuenta "con las letras de Pato, Rubén, David Batalla Suncai y Agu".

Ascen Bonilla es la única mujer de esta chirigota y agradece "la gran acogida y apoyo que he tenido en todo momento por parte de la agrupación, he sido uno más desde el primer momento". La joven reconoce que "como mujer de la campiña es un orgullo estar allí, porque creo además que soy la primera de la zona en actuar en el Falla". Aun así, lamenta que ser mujer y actuar en el Carnaval siga siendo noticia. "Espero que pronto no sea así", confía esta barqueña.

A la espera de saber si el jurado le dará el pase a cuartos a 'Los niños de la calle Gotica', Ascen Bonilla lanza este mensaje: "Los sueños y las ilusiones se cumplen... ¡Vamos a disfrutar!".