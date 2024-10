Una ambulancia no puede llegar hasta una vivienda por ramas y material de obra en La Asunción

"¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta situación?". Es el grito de desesperación de los vecinos de la barriada de La Asunción, que llevan años arrastrando problemas por la rehabilitación de sus viviendas. Pero ahora la situación va más allá. Los vecinos relatan una "incidencia que ha tenido lugar a las ocho de la tarde de este lunes en la calle Recuerdo, donde tenemos todas la basura y material abandonado, al igual que la obra en general".

"Con la obra y los sacos de material que han dejado en la calle no pudieron venir a podar los árboles y este lunes se ha puesto un vecino mal y la ambulancia no ha podido entrar a cuenta de las ramas de los árboles que están muy bajas. ¿Cómo podemos aguantar más tiempo esta situación que ya ni pueda entrar una ambulancia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación? Pedimos ayuda urgente e implicación del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que de una vez por todas podamos solucionar esta situación", denuncian los vecinos.

La comunidad vecinal lamenta que "nos encontramos impotentes y las administraciones públicas miran hacia otro lado. ¿Qué podemos hacer? Ya no sabemos qué hacer para que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía nos escuche, nos ayude y se impliquen en acabar con esta pesadilla. La ambulancia no ha podido pasar por las ramas y por el material abandonado por la constructora. Las obras están paralizadas y el material abandonado. Llegan las lluvias y va a haber una catástrofe como no nos ayuden a solucionar la situación de las viviendas y la calle".