La barriada de La Marquesa cuenta con un nuevo parque canino

La barriada de La Marquesa tiene un nuevo parque canino. Se trata del Parque Jardín Castillo de Medina, ubicado en la zona trasera del CEIP La Marquesa. El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que “las familias con mascotas de Jerez cuentan con una veintena de estas instalaciones después de que el gobierno municipal haya creado 6 más en los dos últimos años y medio de este mandato, con el fin de promover el bienestar animal en la ciudad y ofrecer zonas seguras para los perros y los ciudadanos”.

Espinar ha recordado que de esta forma, “el Ayuntamiento promueve el acceso a determinados espacios públicos a los animales que forman parte de las familias de Jerez, unas zonas cerradas, donde los perros puedan correr libremente, hacer ejercicio sin temor a que escapen y sin molestar a las personas”. Además, el teniente de alcaldesa ha explicado que “estos parques contribuyen a sensibilizar a los propietarios de perros para actuar de manera responsable en la tenencia de mascotas de acuerdo con las ordenanzas municipales, y ayudan a concienciar sobre el problema de los excrementos en la calle y las molestias que supone”.

El nuevo centro de esparcimiento canino de la barriada de La Marquesa cuenta con una extensión de 794 metros cuadrados, con una superficie destinada a pequeños perros o cachorros y otra para canes medianos y de gran tamaño. Está rodeado por un cerramiento de malla tipo Hércules electrosoldada de 1,5 metros de altura y cuenta con dos entradas para usuarios con puertas dobles, para evitar la fuga de los animales y una malla divisoria entre la zona destinada a grandes perros y la que disfrutan los de menor tamaño.

Las instalaciones cuentan también con fuentes de agua potable, iluminación y contenedores para depositar en bolsas los excrementos de los perros.