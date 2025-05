Belleza y actitud con mayúsculas

Estética, belleza y autoestima se fusionaron este pasado martes en la jornada ‘Entre flores y sombras: maquillaje y estilo para la Feria de Jerez’, en el jerezano auditorio de la Fundación Cajasol. Un evento que unía el mundo del maquillaje profesional, el cuidado personal y el estilo flamenco, creando así un espacio donde tradición y estética se encuentran. Una propuesta llena de consejos y reflexiones, organizada por Diario de Jerez (Grupo Joly) y Fundación Cajasol, que estuvo moderada por la asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, Magdalena Trillo.

El programa se dividió en dos partes, por un lado, la masterclass ‘Maquillaje de Feria: brilla con arte en Jerez’, a cargo de la maquilladora profesional Patricia Franco y la modelo Elisabeth Ros; que contó además con el estilismo de Juan del Ojo y los complementos de Chiara Joyitas @chiarajoyitas. Por otro lado, se celebró la mesa de debate ‘Belleza y empoderamiento’, moderada por Magdalena Trillo, que contó con los asistentes Patricia Franco, Juan del Ojo, Margarita de Guzmán de Invitada ideal, influencer y empresaria; Helena Cueva, influencer y empresaria; y Yose de Ortega, influencer de moda. Expertos en distintas áreas que aportaron sus opiniones y experiencias para comprender la importancia de construir una relación saludable con nuestra imagen, alejándonos de los estereotipos y las presiones sociales. A través de consejos prácticos y estrategias aplicables, los asistentes descubrieron cómo potenciar su seguridad, definir su estilo propio y proyectar su mejor versión en todos los ámbitos de su vida. Una jornada protagonizada “por la belleza con mayúsculas, una belleza natural y auténtica, alejada de filtros. Porque el maquillaje no es una máscara, sino una herramienta de expresión. Porque el estilo no es una norma, sino una elección. Y porque vernos bien no debería responder a una exigencia externa, sino a una conexión interna con quienes somos. No venimos a hablar de tendencias impuestas, ni de cánones inalcanzables. Venimos a hablar de autenticidad. De cómo un gesto tan cotidiano como maquillarnos o elegir un accesorio puede convertirse en un acto de poder personal. Y también de cómo nuestras raíces -el traje de flamenca, la flor en el pelo, los colores intensos- pueden ser fuente de inspiración para sentirnos más fuertes y más conectadas con nosotras mismas”, apuntó Trillo en su bienvenida.

“Belleza y empoderamiento son conceptos muy importantes, porque el objetivo es que la persona se sienta contenta consigo misma. A partir de ahí, se puede recurrir a profesionales o incluso uno mismo puede ir cambiando el pelo, la forma de maquillarse, la manera de vestir cada día. Va todo de la mano en ese sentido”, dijo Juan del Ojo, que recordó que su trabajo es “escuchar mucho al cliente y ver cómo se siente”.

Un momento de la masterclass de maquillaje de Patricia Franco. / Manuel Aranda

Para Margarita de Guzmán, una Invitada Ideal “es la que se siente guapa ella, es tu propio estilo. Yo, en Instagram, aconsejo, trato de inspirar, pero lo principal es que te sientas guapa con lo que te pongas. Y eso se transmite, la felicidad irradia belleza, ya sea en una feria, en una boda o en cualquier tipo de evento”.

En este sentido, Helena Cueva contó que su madre “siempre me ha dicho que tengo que ir a gusto yo y sentirme bien yo sin importar lo que diga la gente. Eso es lo que me da a mi tranquilidad y paz mental. Querer acertar con un look perfecto es absurdo, siempre habrá a quien no le guste. Hay que ponerse guapa para disfrutar del momento, no para la foto, ni para gustar a los demás. Si voy a gusto yo no necesito que me digan que voy guapa. Y, aunque mi trabajo sea el de influencer, hay que comprarse lo que uno se pueda permitir, sin ser compulsivo y no sentirse peor o inferior a los demás si no puedo tener algo”.

De Guzmán recalcó que hoy “siempre nos estamos comparando con los demás y ese es el problema de las redes sociales. Y no. Tenemos que ser felices con lo que tenemos”.

Yose de Ortega añadió que aunque la primera impresión es una carta de presentación, “hay una tendencia hacia lo natural y de envejecer de forma natural, y alejarse de la hiperproducción. Soy de apostar por la naturalidad”.

“Las tendencias están ahí, las puedes seguir o no”, subrayó Margarita de Guzmán, que se mostró partidaria de “envejecer con dignidad, sin descartar algún arreglito. Y ser feliz hagas lo que te hagas. La felicidad estriba en que tengas la decisión, no en que sea una moda. Si te gusta la naturalidad o el más es más, pues póntelo y sé feliz”.

Juan del Ojo coloca los complementos de Chiara Joyitas a la modelo Elisabeth Ros. / Manuel Aranda

Patricia Franco trabaja con las personas “de tú a tú, no a través de una pantalla. Sé lo que piensan y sé lo que sienten. Las tendencias están ahí, pero el problema es que se está perdiendo la identidad en todos los sentidos, tanto en el de la moda, como en el del maquillaje, el trabajo... Se trata de autoestima, de sentirse bien y envejecer es un estado natural. Me parece más eficaz un maquillaje que el bótox. Abogo por el bienestar y el cuidado personal, te pongas lo que te pongas, mientras lo lleves bien y seas tú y lo defiendas. Cuando una mujer de 60 años me dice que ya no se maquilla porque para qué, pues cuando la maquillo su autoestima crece porque le he enseñado a cuidar la piel y cómo esa arruga que ella se ve, pues ya no se la ve porque le potencio otras cosas. Ella se vuelve a reconocer y se vuelve a gustar sin necesidad de ir como una puerta. Y esto no pasa sólo con el maquillaje, sino con la ropa o con muchas otras cosas”. Franco dijo que es importante “guiarse por profesionales porque no todo se aprende en las redes”.

Juan del Ojo recomendó como rutina diaria de maquillaje “una buena hidratación, una base suavecita, un buen colorete, gloss, máscara de pestañas y vámonos a lo que tengamos que hacer”. Y en cuanto a looks, “hay que sentirse cómodos con el look de día o de noche y llevarlo a la máxima potencia con complementos”. Respecto al estilo de Feria en trajes de flamenca, Del Ojo apuesta por "colocar la flor siempre arriba, el pelo recogido y un maquillaje duradero”.

“Y arriesgarse a hacer combinaciones. Es cambiar y salirse un poco. Yo fomento los negocios locales, otro tipo de prendas y reutilizar lo que tenemos en el armario”, apuntó Margarita. Algo, reutilizar, en lo que es experta Yose, por ejemplo, que recurre mucho en las redes a la frase “esto tiene 850 millones de años. No hay que comprar todo el tiempo, ni tampoco nosotras lo hacemos, ni podemos. Hay que darle a la cabeza y recurrir mucho a los complementos también que suben muchísimo un look”.

Un llamamiento a la moderación y evitar el consumismo, a lo que Helena Cueva recordó que el trabajo de influencer es “dar ideas, no tratar de que la gente compre más, sino mostrar cómo quedan estas prendas en una mujer de mi edad y tipo. Lo que intento es ayudar y que la gente pase un buen rato. En las redes también comparto mis malos ratos y la realidad, que no todo es maravilloso. Es dar ejemplos de superación también, ser positivos ante la vida y ante los retos. Es estar contentos con lo que se tiene”.

Desde la mesa de debate se reivindicó el derecho de ser de todas las modas, las edades, la diversidad... “Se lleva todo lo que a ti te guste”, enfatizó De Guzmán. “Es adaptar -concluyó Franco- todas estas opciones que se ofrecen a tu estilo, al igual que el maquillaje, que es un complemento más. Todo es cuestión de actitudes”.