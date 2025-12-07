Bendición e inauguración de la ampliación de la casa hermandad del Perdón de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la Función Solemne que se ha celebrado en la Ermita de Guía con motivo del 50 Aniversario de la llegada de María Santísima del Perpetuo Socorro a la Hermandad del Perdón. Posteriormente, ha tenido lugar la bendición e inauguración de la ampliación de la casa hermandad.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por miembros del Gobierno municipal, ha agradecido la invitación a asistir a estos actos de celebración y ha felicitado a la Hermandad del Perdón por esta señalada efemérides, así como por la ampliación de la Casa Hermandad, que se ha llevado a cabo aprovechando los suelos ocupados anteriormente por una rampa de acceso al salón de los pasos de la cofradía. “De esa forma, ahora podéis disponer de unas dependencias más amplias y funcionales, con sala multiusos, oficinas y un salón para la exposición de pasos”, ha subrayado.

Además, estos nuevos espacios contarán con una nueva puerta de grandes dimensiones que permitirá la salida de la cofradía desde estas dependencias en la jornada del Domingo de Ramos.

La Virgen del Perpetuo Socorro es una imagen que con anterioridad fue la titular en sus primeros años, desde 1928 a 1939 de la Hermandad de la Amargura, y posteriormente estuvo durante mucho tiempo retirada del Culto y guardada en dependencias de la entonces Colegial, hasta que en 1975 el Cabildo se la cede a la Hermandad del Perdón, siendo Abad de la Colegial el Reverendo José Luis Repeto.

Para celebrar esta efemérides de la llegada de la Virgen a la Hermandad (entonces con sede en Santa Ana), se va a celebrar un Besamanos extraordinario desde el domingo día 7 hasta el lunes 8. Además, en 2026 están previstas otras actividades, entre las que se encuentran una conferencia a cargo de Luis Prieto e Isabel Núñez que hablarán de las joyas que se utilizan en el vestir de las vírgenes (día 15 de enero), y la presentación de un libro sobre la historia de la Hermandad, escrito por José Antonio Salas Alcázar, hermano de esta corporación (6 de febrero).

Ya en el periodo de Cuaresma, el 7 marzo se celebrará una oración poética dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro a cargo de Manuel Salado, José A. Lupión, Severino Ramírez y Federico Ramírez. La semana siguiente, habrá un encuentro donde se quiere hacer un homenaje tanto al padre José Luis Repetto Betes como a los hermanos que vivieron el traslado de la imagen en 1975.