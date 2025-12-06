Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada

El Monasterio de La Cartuja ha organizado para este puente de la Inmaculada, del 5 al 8 de diciembre, una serie de actividades navideñas que pretende acercar a jerezanos y visitantes a este enclave histórico de la ciudad y de paso obtener fondos para el sostenimiento de casa y conventos, así como de la obra monumental de La Cartuja. Durante estos días, habrá un mercadillo navideño en el que se podrán adquirir dulces de los Conventos diocesanos y otros artículos de La Cartuja o navideños. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de chocolate caliente y dioramas, y además se podrá descubrir La Cartuja con visitas guiadas y libres.
