Programa
Zambombas para el puente de diciembre
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega

Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada

El Obispado de Jerez abre una tienda de turismo diocesano en la Alameda Cristina

El Monasterio de La Cartuja ha organizado para este puente de la Inmaculada, del 5 al 8 de diciembre, una serie de actividades navideñas que pretende acercar a jerezanos y visitantes a este enclave histórico de la ciudad y de paso obtener fondos para el sostenimiento de casa y conventos, así como de la obra monumental de La Cartuja. Durante estos días, habrá un mercadillo navideño en el que se podrán adquirir dulces de los Conventos diocesanos y otros artículos de La Cartuja o navideños. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de chocolate caliente y dioramas, y además se podrá descubrir La Cartuja con visitas guiadas y libres.

Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
1/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
2/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
3/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
4/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
5/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
6/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
7/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
8/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
9/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
10/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
11/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
12/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
13/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
14/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
15/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
16/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
17/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
18/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
19/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
20/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
21/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
22/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
23/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
24/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
25/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
26/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
27/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
28/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
29/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega
Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada
30/30 Mercadillo navideño en La Cartuja en Jerez para el puente de la Inmaculada / Samuel Vega

También te puede interesar

Lo último

stats