La VI Bienal Internacional de la Tauromaquia convertirá a Jerez en referente taurino del 24 al 26 de octubre

Jerez acogerá la VI Bienal Internacional de la Tauromaquia, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Conjunto Monumental del Alcázar. La presentación oficial ha tenido lugar en el Ayuntamiento, con la participación del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; el presidente de la Fundación Cultura Taurina, Rafael Valenzuela; el presidente de la Asociación Tauromundo, Martín Vivas; y el director de la Bienal, Gabriel Fernández Rey. El acto ha contado, además, con la asistencia de los toreros Daniel Crespo, portuense, y el jerezano Miguel Andrades.

Durante su intervención, el delegado de Cultura ha subrayado la relevancia que supone para la ciudad acoger este encuentro internacional, agradeciendo expresamente a la Fundación Cultura Taurina y a la Asociación Tauromundo su trabajo constante y compromiso en la difusión de la Tauromaquia como expresión cultural.

Zurita ha señalado que “con esta Bienal, Jerez se consolida como un punto de encuentro de especialistas, investigadores, artistas y aficionados, reforzando nuestra proyección internacional y mostrando, una vez más, la fortaleza de nuestras tradiciones y su peso en el presente y futuro”. El delegado ha incidido en que el Ayuntamiento de Jerez respalda decididamente esta cita por considerar que la Tauromaquia forma parte esencial del patrimonio cultural.

En nombre de la Fundación Cultura Taurina, Rafael Valenzuela trasladó su agradecimiento al Ayuntamiento por su apoyo, destacando el valor de estas jornadas como espacio de debate y de acercamiento a los más jóvenes, cuya participación es cada vez más activa dentro del ámbito taurino.

Por su parte, Martín Vivas, presidente de la Asociación Tauromundo, puso de relieve la trascendencia de que esta edición se celebre en Jerez, tras haberse desarrollado en ediciones anteriores en Ronda, y resaltó la calidad de los participantes y la colaboración de destacadas personalidades del mundo del toro que estarán presentes.

Finalmente, el director de la Bienal, Gabriel Fernández Rey, avanzó algunos detalles de la programación, que incluirá mesas de debate, conferencias, exposiciones y la entrega de los Premios Tauromundo. Tanto la información completa del programa como la inscripción para asistir estarán disponibles próximamente en la página web de la institución.

Avance de la programación

La presente edición arranca el viernes 24 de octubre, a las 17.30 horas, en el Alcázar, con la inauguración de la exposición de pinturas de Luis Gonzalo, gracias a la aportación de la Colección del Centro Cultural Artístico y Científico Luis Gonzalo. A las 18:00 horas, el salón de actos acogerá el acto inaugural bajo la coordinación del periodista y crítico taurino, Emilio Trigo Naranjo.

A las 18.30 horas se celebrará la conferencia inaugural El milenario arte del toreo a caballo, a cargo de Luis Guillermo Echeverri Vélez, rejoneador de Colombia, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y Magíster en Economía Agrícola de la Universidad de Cornell de Nueva York. A las 19:45 horas se desarrollará la Mesa de debate Domecq y Bohorquez, dos dinastías jerezanas para gloria de la tauromaquia.

El sábado 25, la jornada dará comienzo a las 10:00 horas, con la mesa de debate La tauromaquia en los medios de comunicación, y a las 11:30 horas el coloquio versará sobre Mujeres y universidad. Una mirada académica a la tauromaquia, y, posteriormente, a las 12:30 horas, se celebrará una charla coloquio en torno a la Unión de Presidentes de Plazas de Toros de España y su visión del nuevo reglamento taurino en Andalucía.

A las 18:00 horas, tendrá lugar la charla coloquio Manzanares: la estocada, la elegancia y el empaque, y a las 19:15 horas, se debatirá sobre El futuro de la Fiesta de los Toros. A las 21:30 horas, la jornada se cerrará con la entrega de los Premios Tauromundo, que son los siguientes:

Premio de honor a título póstumo, Alfonso Ordóñez Araújo .

. Premio Antonio Ordoñez a la trayectoria taurina: Julián López El Juli .

. Triunfador de la temporada 2025: Morante de la Puebla .

. Mejor faena de la temporada: David de Miranda .

. Mejor rejoneador de la temporada: Diego Ventura .

. Mejor subalterno de la temporada: Juan Sierra .

. Mejor ganadería de la temporada: Juan Pedro Domecq .

. Premio fomento y promoción de la cultura taurina: Asociación Escuelas Taurinas de Andalucía .

. Premio a la difusión taurina: Remagens Ouro Plata (Portugal).

Por último, el domingo 26, la sexta edición de la Bienal Internacional de la Tauromaquia se cerrará con un tentadero en la plaza de tientas de la Ganadería de Fermín Bohórquez 'Fuente Rey'.