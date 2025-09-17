Bluey llega a Luz Shopping en Jerez con un espectáculo musical

Luz Shopping presenta un plan perfecto para este mes de septiembre: el show 'Ponte en modo baile con Bluey', una experiencia interactiva cargada de música, ritmo y diversión.

El espectáculo, protagonizado por Bluey, el personaje favorito de los más pequeños se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en la zona Outlet-Restauración de Luz Shopping, con pases gratuitos y aforo limitado por orden de llegada. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 25 minutos y estará diseñada para que niños y mayores disfruten juntos de un momento inolvidable.

Además, tras cada pase, los asistentes con acceso al recinto tendrán la oportunidad de hacerse una foto con Bluey sobre el escenario, creando así un recuerdo mágico para los más pequeños. Durante todo el evento también estará disponible un photocall especial del coche de la familia Heeler, donde las familias podrán inmortalizar el momento.

Horarios del show: viernes 19 de septiembre: 17:30 horas, 18:30 horas y 20 horas; y el sábado 20 de septiembre a las 12:30 horas, 13:30 horas, 17:30 horas, 18:30 horas y 20 horas.

Desde Luz Shopping destacan la importancia de crear "experiencias gratuitas y accesibles" que favorezcan el tiempo de calidad en familia, especialmente en momentos clave como el regreso a las aulas. "Sabemos que la vuelta al cole puede ser un poco ajetreada para muchas familias, así que queríamos aportar algo que les hiciera sonreír y desconectar un rato. Bluey es de esos personajes que los niños adoran y con el que los mayores también se divierten, así que nos pareció perfecto para compartir un momento bonito en familia. Al final, se trata de eso: de disfrutar juntos, sin complicaciones, y crear recuerdos que se queden para siempre", explica Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping.

Con esta iniciativa, el centro comercial se reafirma "como un espacio comprometido con la comunidad local y orientado a generar valor emocional a través de su programación, ofreciendo mucho más que compras: un lugar donde compartir, aprender y disfrutar en familia".