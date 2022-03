Matusalem de González Byass, el mejor vino de Jerez en Mundus Vini

Matusalem VORS de González Byass se ha coronado como el Mejor Vino de Jerez en Mundus Vini, prestigioso concurso internacional celebrado en Alemania al que han concurrido más de 11.000 referencias de todo el mundo y el que la casa del Tío Pepe ha cosechado, un año más, excelentes resultados.

Matusalem, galardonado también con una Medalla Gran Oro, es un Cream muy viejo con una media de 30 años de envejecimiento en bota de roble americano, que sigue el tradicional sistema de criaderas y solera. En este tiempo, esta solera exclusiva de González Byass adquiere su extraordinaria singularidad y una riqueza de matices y aromas que han cautivado al jurado de Mundus Vini.

El nuevo éxito de los jereces de González Byass en el certamen alemán viene refrendado con la Medalla de Oro lograda por Del Duque, Apóstoles y Noé, todos ellos de la gama VORS de la bodega jerezana. El jurado ha otorgado el mismo galardón a los cuatro vinos de la colección de los Finos Palmas (Tío Pepe Una, Dos, Tres y Cuatro Palmas), así como al Palo Cortado Leonor y al Pedro Ximénez Néctar.

González Byass, la mejor bodega española en Mundus Vini

La Familia de Vino González Byass también ha visto reconocida su labor en Mundus Vini como bodega con la obtención del premio a 'Mejor Productor Español' ('Best Spanish Producer') del certamen. Además de esta distinción, que reafirma la condición de González Byass como uno de los grandes actores del panorama vitivinícola internacional, la firma jerezana ha logrado tres reconocimientos 'Best in Show', 2 Medallas Gran Oro y 23 Medallas de Oro.

El prestigio de Mundus Vini

Considerado como el concurso de vinos más importante de Alemania y uno de los más reconocidos a nivel internacional, Mundus Vini cuenta con la participación de bodegas de todo el mundo. Desde que se fundó en el año 2001, este certamen tiene como objetivo fomentar la calidad y promover la comercialización de los vinos que se presentan.