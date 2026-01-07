Bomberos de Jerez participan en el complejo rescate de una persona en el canal de la 'Carretera del Plástico'
El conductor estaba en estado de semiinconsciencia por aparente hipotermia
Un equipo de bomberos de Jerez participaron la noche del martes en el rescate de una persona que se encontraba dentro de un vehículo caído a un canal de la 'Carretera del Plástico'. La intervención fue en apoyo al parque de Sanlúcar.
A su llegada observaron que el canal fluía con un alto nivel de agua y localizaron el turismo, "del que solamente se apreciaba el techo ya que estaba sumergido casi en su totalidad".
Dada la gravedad de la situación, y para poder salvar la vida al ocupante, se lanzó un primer bombero con una cuerda de seguridad, rompió una ventana y sacó al ocupante, ya en estado de semiinconsciencia por aparente hipotermia.
Una vez fuera del vehículo, dos bomberos más se lanzaron en ayuda para extraer a la persona fuera del canal, donde fue atendida por los Servicios Sanitarios. Una intervención arriesgada y compleja que, afortunadamente, se realizó a tiempo y con éxito.
