La Asunción en Jerez 'se cae': "Esperamos que se pongan solución antes de que un techo se le caiga encima a alguien"

La asociación de vecinos La Integración de la barriada de La Asunción muestra de nuevo su profunda preocupación por la situación "crítica" en la que se encuentran los vecinos tras las lluvias de este fin de semana. A pesar de las reiteradas denuncias y peticiones de solución, "los problemas de humedades y desperfectos en las viviendas siguen sin resolverse".

Josefa lleva cinco años denunciando un boquete en el techo de su cuarto de baño. El pasado mes de noviembre 'le llovió' encima del váter y el pasado sábado, el techo de escayola se vino abajo, poniendo en peligro la seguridad de la vecina y requiriendo la intervención de la Policía Local, agentes que levantaron un parte denunciando el estado del baño y el peligro que conlleva.

"Este caso es solo un ejemplo de la situación que viven muchos de nuestros vecinos, que siguen sufriendo los efectos de las humedades y los desperfectos en sus viviendas. A pesar de las promesas y compromisos adquiridos por las autoridades competentes, no se ha visto una respuesta efectiva para resolver estos problemas", denuncia Verónica de la Flor, presidenta vecinal.

En este contexto, la Asociación de Vecinos La Integración envió "una carta a los Reyes Magos" en la que se solicitan soluciones para algunos de los problemas más urgentes de la barriada. Entre las peticiones se encuentran el arreglo del acerado y el asfalto, la instalación de un parque infantil y un parque biosaludable, y la colocación de señalización en las calles para facilitar la ubicación de los servicios de urgencia.

"Además, queremos destacar que la barriada de La Asunción sigue esperando una solución a los problemas ocasionados por la mala ejecución de una subvención europea de casi seis millones de euros, fondos IT, que se destinaron a mejorar las condiciones de la barriada. Desde finales de 2022 y principios de 2023, hemos estado pidiendo la colaboración y el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para solucionar los problemas que esta subvención ha generado, pero hasta ahora no hemos visto una respuesta efectiva", recuerda la presidenta.

La asociación exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento "que tomen medidas urgentes para solucionar los problemas ocasionados por la mala ejecución de esta subvención y que se responsabilicen de los daños causados a nuestros vecinos. Es inaceptable que después de tanto tiempo y tantas promesas, sigamos esperando una solución".

"La situación cada vez se agrava más con la dejadez. Es una pesadilla y no se le da una solución. Ya no es sólo Josefa, el otro día otra vecina al abrir la puerta de su casa escuchó un crujido muy fuerte y se le ha rajado el techo de su habitación, tanto a ella como a otra vecina del bloque. En las últimas lluvias muchos han tenido que sacar las palanganas en el interior de las viviendas y esto es va de mal en peor", denuncia de la Flor.

La presidenta lamenta que esta situación está llevando a que muchos vecinos "estén con ansiedad e incluso algunos con depresión porque no ven solución por ningún sitio. Todo está denunciado, pero la justicia es muy lenta. Esperamos que pongan solución antes de que un techo se le caiga encima a alguien".