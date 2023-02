Bomberos de toda la provincia exigen en Jerez "una RPT justa"

Diferentes sindicatos del cuerpo de bomberos llevaron a cabo este viernes una marcha protesta hasta el Ayuntamiento para reivindicar lo que consideran como "una RPT justa". Los bomberos gaditanos, entre los que se encuentran los efectivos del parque de Jerez, han exigido nuevamente al Consorcio provincial que cumpla con el convenio laboral, adecuando la RPT a las necesidades actuales.

Previamente a la marcha hasta el Consistorio, se llevó a cabo una asamblea en Jerez donde se establecieron las líneas a seguir en esta jornada de protesta. Tras ello, los agentes se desplazaron hasta el centro de la ciudad y al llegar al Ayuntamiento fueron recibidos por los tenientes de alcaldesa Laura Álvarez y José Antonio Díaz y el concejal de IU Raúl Ruiz-Berdejo.

Desde el CSIF, uno de los sindicatos con participación entre los bomberos, Alberto Caballero, delegado sindical, ha asegurado que por encima de todo “queremos hacerle ver a todas las administraciones y a la ciudadanía en general, que, mientras nos jugamos la vida en cada emergencia, el Consorcio mantiene una postura irresponsable y sin interés en aprobar una RPT, que defina los distintos puestos de trabajo, sus funciones y la correcta valoración de dichos puestos”.

Hay que recordar que el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), en sus 40 años de historia nunca ha tenido una RPT, y "llevamos más de 18 años sin que se amplía una sola plaza de bombero en toda la provincia", explica el representante de CSIF.

Los bomberos consideran que "en muchas poblaciones de Cádiz, en ocasiones, acuden a extinguir el incendio en una vivienda o a rescatar algunos heridos en un accidente de tráfico, únicamente dos bomberos”. “Con esta falta de bomberos operativos que padecemos, es imposible dar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

CSIF lleva años reclamando un aumento de la plantilla actual, compuesta por unos 600 profesionales, mientras que la Unión Europea recomienda que se duplique. Sin embargo, sin una RPT actualizada, el incremento de personal no podrá llevarse a cabo.

Por otra parte, CSIF quiere dejar claro que “son totalmente falsas las declaraciones del presidente del Consorcio en el que nos acusa de no apoyar estas reivindicaciones y las manifestaciones”.

Tras la reunión con Laura Álvarez, José Antonio Díaz y Raúl Ruiz-Berdejo, los representantes sindicales declararon a sus compañeros que "les hemos entregado una copia de nuestra propuesta para acabar con esa RPT injusta. No puede tener los mismos plus de peligrosidad un gerente que está en su oficina, que los bomberos que nos tememos en el incendio. Eso no es justo. Se han comprometido a leer este documento, hemos visto buena predisposición. Van a hablar con el presidente del Consorcio para ver qué está pasando, defienden que tiene que haber esa negociación de la RPT".