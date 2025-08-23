Los bomberos de la provincia, ya de vuelta tras ayudar contra los incendios en Ourense
La alcaldesa agradece su trabajo voluntario durante estos días
En la jornada del pasado viernes emprendieron su regreso a la provincia el retén de bomberos que a principios de la semana marchó a Ourense para ayudar en las labores de extinción de los graves incendios que han afectado a esta zona de Galicia.
Desde el Consorcio se ha querido mostrar el agradecimiento por la "hospitalidad" y el "cariño" recibido durante los dáis de intenso trabajo en la provincia orensana donde han trabajado "codo con codo" con efectivos del parque de bomberos de la localidad de Verín.
A principios de semana, se desplazaron hasta el norte de España un retén de voluntarios adscritos a distintos parques de la provincia que estaban dirigidos por el subinspector jefe de Jerez, José Manuel Rosso. El equipo, que estaba conformado por 17 efectivos y cinco vehículos, han realizado diversos trabajos como inspección del perímetro del incendio en coordinación con bomberos de Verín; actuación para rematar una cola de incendio en la zona de Erosa; trabajo en el incendio descontrolado en la aldea de San Vicente de Pepín, donde las actuación de los bomberos gaditanos impidió que el fuego afectara a las viviendas. La misma jornada del miércoles, los bomberos procedentes de Jerez y la provincia revisaron una zona cercana al cementerio de Castredo del Valle y en la zona rural de Arcuelos.
Igualmente, los efectivos del Consorcio provincial consiguieron retener un incendio forestal en la zona de Pentes y proteger el pueblo en colaboración con los bomberos del Parque de Verín, Guardia Civil y agentes forestales. Mientras, durante la jornada del jueves, los efectivos gaditanos repasaron e inspeccionaron el perímetro del incendio para buscar posibles puntos calientes y extinguiendo uno cercano a la población de Mederos.
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su agradecimiento a los bomberos jerezanos y del Consorcio Provincial que ha participado en este dispositivo. En un comunicado, indicó: "Es motivo de agradecimiento a los profesionales de Jerez y de la provincia que de manera desinteresada decidieron sumar a los operativos de lucha contra los incendios".
García-Pelayo ha añadido que "cuando las administraciones trabajamos juntas, lo hacemos de manera coordinada y lo hacemos además con profesionales e ilusión vamos poco a poco solucionando lo que pueden ser grandes problemas".
