Los bomberos de la provincia, ya de vuelta tras ayudar contra los incendios en Ourense

En la jornada del pasado viernes emprendieron su regreso a la provincia el retén de bomberos que a principios de la semana marchó a Ourense para ayudar en las labores de extinción de los graves incendios que han afectado a esta zona de Galicia.

Desde el Consorcio se ha querido mostrar el agradecimiento por la "hospitalidad" y el "cariño" recibido durante los dáis de intenso trabajo en la provincia orensana donde han trabajado "codo con codo" con efectivos del parque de bomberos de la localidad de Verín.

A principios de semana, se desplazaron hasta el norte de España un retén de voluntarios adscritos a distintos parques de la provincia que estaban dirigidos por el subinspector jefe de Jerez, José Manuel Rosso. El equipo, que estaba conformado por 17 efectivos y cinco vehículos, han realizado diversos trabajos como inspección del perímetro del incendio en coordinación con bomberos de Verín; actuación para rematar una cola de incendio en la zona de Erosa; trabajo en el incendio descontrolado en la aldea de San Vicente de Pepín, donde las actuación de los bomberos gaditanos impidió que el fuego afectara a las viviendas. La misma jornada del miércoles, los bomberos procedentes de Jerez y la provincia revisaron una zona cercana al cementerio de Castredo del Valle y en la zona rural de Arcuelos.

Igualmente, los efectivos del Consorcio provincial consiguieron retener un incendio forestal en la zona de Pentes y proteger el pueblo en colaboración con los bomberos del Parque de Verín, Guardia Civil y agentes forestales. Mientras, durante la jornada del jueves, los efectivos gaditanos repasaron e inspeccionaron el perímetro del incendio para buscar posibles puntos calientes y extinguiendo uno cercano a la población de Mederos.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su agradecimiento a los bomberos jerezanos y del Consorcio Provincial que ha participado en este dispositivo. En un comunicado, indicó: "Es motivo de agradecimiento a los profesionales de Jerez y de la provincia que de manera desinteresada decidieron sumar a los operativos de lucha contra los incendios".

García-Pelayo ha añadido que "cuando las administraciones trabajamos juntas, lo hacemos de manera coordinada y lo hacemos además con profesionales e ilusión vamos poco a poco solucionando lo que pueden ser grandes problemas".