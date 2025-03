‘Latitudes’ que atrapan miradas

En el Día de los Glaciares, víspera del Día Mundial del Agua (este sábado), el espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ acogió este viernes la inauguración de la exposición ‘Latitudes’ de Borja Cantos, que se podrá visitar hasta el 16 de abril, lunes, miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20 horas; y los martes, de 11 a 13 horas.

En la presentación del acto, el autor estuvo acompañado por el delegado de Medio Ambiente, Jaime Espinar; el delegado de Delegación de Economía, Hacienda y Patrimonio, Francisco Delgado; y el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo, que dio la bienvenida a los asistentes y apuntó que siempre “es un momento idóneo para ver buena pintura y disfrutarla. La obra de Borja habla por sí sola. Es un pintor que sabe lo que hace y lo que quiere”.

Una impactante muestra en la que el artista jerezano exhibe obras protagonizadas, en su mayoría, por el hielo, “a mi manera, recreando la Antártida. Me gustan los efectos del nublado, la condensación del vapor de agua que por mi formación me interesan. Y me gustan muchos los azules, los grises... Me gustan. Me resulta atractivo además el reto de recrear estos paisajes, los glaciares”. También se muestran playas de El Puerto, que el autor recorre con sus paseos. “Es lo contrario, digamos, es lo cálido, que se enfrenta aquí con el frío de la Antártida”, añade.

El autor destacó su agradecimiento a Diario de Jerez por brindarle este espacio para exhibir su obra, la primera individual en Jerez. “Un momento muy importante para mí, un trabajo que es fruto de muchas horas de dedicación”.

Por su parte, Jaime Espinar recordó “la labor cultural que desarrolla el Diario en la ciudad con, por ejemplo, exposiciones como la que podemos disfrutar ahora de Borja Cantos. Una propuesta que suma a este objetivo común de Jerez, Capital Europea de la Cultura 2031”.

Para Bernardo Palomo, los muchos aspectos de la pintura figurativa se dan cita en una obra donde se nota la pasión por lo artístico. Un paisaje que puede ser real o ficticio se describe con todo lujo de detalles para suscribir una realidad que visualmente no ofrece duda. Es pintura que atrapa la mirada y la convence por su rigor en el fondo y en la forma. “Estamos -añade- ante un pintor serio, que domina el difícil registro creativo, que desarrolla entusiastamente los parámetros adecuados del ejercicio pictórico y nos hace adentrarnos por un paisaje donde todo está bien medido y conformado para que sintonice, con precisión, con un ejercicio artístico que descubre a un artista sin reveses”.

Al terminar la presentación de la exposición se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ del jerezano Jesús Rubiales.