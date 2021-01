La borrasca deja 44 litros hasta las tres de la tarde

La borrasca Gaetán vino con fuerza sobre Jerez. Comenzó a llover al borde de las ocho de la mañana de este miércoles y no paró hasta las tres de la tarde. Acto seguido el cielo se despejó después de que los pluviómetros del aeropuerto recogieran casi 44 litros de lluvia, concretamente 43,9.

Los momentos más lluviosos se produjeron en el entorno de las doce del mediodía y las dos y las tres de la tarde. Fue justamente a las 15 horas cuando se midieron 12 litros por metro cuadrado, quedándose muy cerca de los 15 que se pronosticaron en la pertinente alerta amarilla previa por lluvias. Por su parte, a las doce del mediodía y a las dos de la tarde se midieron respectivamente 10,6 y 11,1 litros por metro cuadrado.

Afortunadamente, la borrasca Gaetán no vino acompañada de vientos fuertes, lo que habría provocado sin duda numerosas salidas de los bomberos. No fue así y el viento apenas alcanzó los 20 kilómetros por hora de forma puntual y llegó incluso a estar casi en calma a las dos de la tarde. Los bomberos no tuvieron salidas de importancia.