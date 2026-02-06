Borrasca Leonardo en Jerez: acondicionado el colegio Virgen del Mar de El Portal con 30 camas para acoger a desalojados

El Ayuntamiento de Jerez continúa coordinando espacios en los que poder acoger a personas desalojadas de sus viviendas por el temporal. El colegio Virgen del Mar, en El Portal, cuenta desde anoche con 30 camas aportadas por Cruz Roja. Siete personas han pernoctado ya en el centro educativo, dado que las instalaciones de Cáritas en El Portal ya están completas, con un total de 60 personas alojadas.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha agradecido la colaboración del director del centro educativo, Francisco Javier Rico, y ha puesto en valor la solidaridad y apoyo de todas las entidades y organizaciones que se están volcando para ofrecer ayuda en momentos tan complicados como los actuales.

Los datos a primera hora de hoy son de 36 personas alojadas en el Albergue Inturjoven; 22 adultos y 7 menores en hoteles de la ciudad; once personas sin hogar en Chapín; 47 personas en el Albergue; y 32 en Hogar San Juan.

Yéssika Quintero ha agradecido el trabajo del personal municipal, y su implicación en unos días en los que toda la plantilla se ha volcado para participar en los dispositivos organizados para atender a las personas desalojadas. Yessika Quintero ha señalado que “mi compañero Tomás Sampalo está coordinando las ayudas y donativos que nos están llegando de las hermandades, y estamos preparando comida para llevar a El Portal. La ciudadanía también se está activando para ayudar y están trayendo alimentos y enseres para cuando las personas vuelvan a su domicilio”.

Hermandades como La Clemencia, El Soberano, La Entrega y La Coronación contactaron el jueves con el Ayuntamiento para aportar alimentos. La Escuela de Hostelería World Central Kitchen ha aportado 300 bocadillos. Desde Unidos por la música se ha donado una cuna para una mujer desalojada que está a punto de dar a luz.

Yessika Quintero ha destacado que “Cruz roja y Cáritas sigue al pie del cañón; Calor en la noche, Brote de vida y Vitanova, Hogar San Juan y Hogar la Salle, todos están volcados con las necesidades”.