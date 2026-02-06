Borrasca Leonardo: estas son las carreteras cortadas en Jerez y la provincia este viernes 6
Según ha informado la Dirección General de Tráfico, esta mañana permanecían cortadas en Jerez y la prvincia las siguientes carreteras:
- A-48 hacia N-340 Vejer de la Frontera
- A-2002 El Portal
- A-2075 Rota
- A-2101 Castellar de la Frontera
- A-2102 San Martín del Tesorillo
- A-2226 Las Lagunetas
- A-2300 Arenal
- A-2302 Benamahona
- N-340 Vejer de la Frontera
- A-372 El Bosque
- A-373, CA-8104 y CA-8105 Ubrique
- A-373R1 Ermita de las Montañas
- A-384 Villamartín
- A-405R2 Estación Férrea
- A-7276 Setenil de las Bodegas
- A-8126 Algodonales
- CA-3102 Jerez de la Frontera
- CA-3104 Guadalcacín
- CA-3110 La Ina
- CA-3112 San Isidro del Guadalete
- CA-3113 Puerto Real
- CA-4100 Torremelgarejo
- CA-4102 Nueva Jarilla
- CA-4107 Torrecera
- CA-5101 Gibalbín
- CA-6101 Bornos
- CA-6105 Los Barrancos
- CA-6200 Alcalá de los Gazules
- CA-8102 Bocaleones
- CA-8104 y CA-8105 Ubrique
- CA-8200 Los Ángeles
- CA-8201 Jimena de la Frontera
- CA-9101, CA-9107 y CA-9109 Olvera
