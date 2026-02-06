Borrasca Leonardo: estas son las carreteras cortadas en Jerez y la provincia este viernes 6

La borrasca Leonardo en Jerez en directo | 15.000 vecinos de la zona rural, afectados por la crecida del río Guadalete, ya en 6,81 metros

Carretera CA 3112, que une La Ina con El Torno y San Isidro completamente cortada y anegada / Manuel Aranda

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, esta mañana permanecían cortadas en Jerez y la prvincia las siguientes carreteras:

  • A-48 hacia N-340 Vejer de la Frontera
  • A-2002 El Portal
  • A-2075 Rota
  • A-2101 Castellar de la Frontera
  • A-2102 San Martín del Tesorillo
  • A-2226 Las Lagunetas
  • A-2300 Arenal
  • A-2302 Benamahona
  • N-340 Vejer de la Frontera
  • A-372 El Bosque
  • A-373, CA-8104 y CA-8105 Ubrique
  • A-373R1 Ermita de las Montañas
  • A-384 Villamartín
  • A-405R2 Estación Férrea
  • A-7276 Setenil de las Bodegas
  • A-8126 Algodonales
  • CA-3102 Jerez de la Frontera
  • CA-3104 Guadalcacín
  • CA-3110 La Ina
  • CA-3112 San Isidro del Guadalete
  • CA-3113 Puerto Real
  • CA-4100 Torremelgarejo
  • CA-4102 Nueva Jarilla
  • CA-4107 Torrecera
  • CA-5101 Gibalbín
  • CA-6101 Bornos
  • CA-6105 Los Barrancos
  • CA-6200 Alcalá de los Gazules
  • CA-8102 Bocaleones
  • CA-8104 y CA-8105 Ubrique
  • CA-8200 Los Ángeles
  • CA-8201 Jimena de la Frontera
  • CA-9101, CA-9107 y CA-9109 Olvera

