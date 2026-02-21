Las borrascas dejan sin sala de fisioterapia a Arcos y derivan a sus pacientes a Bornos y Jerez

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ha anunciado que reubicará de forma provisional a los pacientes de Arcos de la Frontera que requieren rehabilitación debido al mal estado de su sala de Fisioterapia por los daños ocasionados por las intensas lluvias del tren de borrascas.

El plan de contingencia contempla que 88 pacientes realicen sus tratamientos en la sala del centro de salud de Bornos, mientras que otros 14 se trasladarán, mediante transporte sanitario, a la Unidad Hospitalaria Ambulatoria del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, según detalla el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en un comunicado.

La delegada territorial de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, ha informado al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, de este plan, que busca seguir garantizando la atención asistencial hasta la adecuación de unas nuevas instalaciones en la localidad.

En ese sentido, ha agradecido al Consistorio la cesión de un local para ubicar la sala de Fisioterapia. Técnicos de Sanidad ya han realizado una primera valoración de dicho inmueble, que tendrá que ser objeto de una serie de adaptaciones estructurales que permitan ofrecer una asistencia "segura y adecuada".

Pajares ha transmitido que se estima que la adaptación del local pueda estar resuelta "en el plazo de un mes". Así, mientras se acometen estas mejoras, y para poder seguir prestando asistencia, desde el Área Sanitaria se ha elaborado un plan de contingencia que entrará en vigor este próximo lunes 23 de febrero.

El plan establece, de un lado, que los pacientes autónomos, un total de 88 usuarios, seguirán sus tratamientos en una sala habilitada en Bornos con su horario habitual y garantizando la continuidad asistencial con el equipo profesional asignado, siempre que la planificación lo permita.

De otro lado, los pacientes que requieren transporte sanitario, un total de 14 usuarios, serán trasladados al Hospital de Jerez de forma escalonada una vez reprogramadas sus citas en función de la agenda de este centro hospitalario.

La delegada de Sanidad ha insistido que esta medida tendrá carácter "estrictamente temporal" y se mantendrá en tanto en cuanto no se finalice la adecuación de la nueva ubicación en el municipio de Arcos.

Por ello, ha pedido disculpas a usuarios y familiares por las molestias que esta situación pueda ocasionarles, pero ha recordado que el objetivo primordial es poder seguir ofreciendo la asistencia a quienes lo necesitan.