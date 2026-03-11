La primitiva pone en juego un bote récord de 121,5 millones de euros

La Primitiva pone en juego este próximo jueves 12 de marzo un bote récord de 121,5 millones de euros, el mayor alcanzado en toda su historia desde la fecha de su creación hace 40 años.

Si apareciera un único boleto acertante de categoría especial (6 aciertos + reintegro), obtendría el premio más alto en la historia de La Primitiva.

En caso de no haber acertantes de la máxima categoría, el bote continuará acumulándose para próximos sorteos.

Otros premios millonarios históricos repartidos en La Primitiva

Hasta ahora, el premio más alto de La Primitiva alcanzó los 101.724.559,10 euros, importe que correspondió el 15 de octubre de 2015 a un boleto validado en la administración número 328 de Barcelona.

Aunque han sido muchos los premios repartidos desde entonces, ninguno ha logrado superar esa cifra.

Entre otros, destacan un premio de 88 millones a través de la web oficial de Loterías en 2024, otro de 79 millones en Tavernes Blanques (Valencia) en 2019 u otro de 67 millones en Sevilla en 2013.

El bote que ahora está en juego, de 121,5 millones de euros, comenzó a originarse en el sorteo del pasado 20 de septiembre, en el que no aparecieron acertantes de categoría especial ni de primera categoría, y desde ese momento no ha parado de crecer.

La Primitiva: tres sorteos semanales y un Joker con un millón de euros

Hace apenas unos meses, La Primitiva ha conmemorado su 40º aniversario, ya que su primer sorteo tuvo lugar el 17 de octubre de 1985.

En estas cuatro décadas, gracias a sus premios millonarios, se ha consolidado como uno de los juegos más emblemáticos de Loterías y Apuestas del Estado.

La Primitiva destaca por sus tres sorteos semanales —los lunes, los jueves y los sábados— y por su precio de 1 euro la apuesta.

Además, tiene como aliciente extra la posibilidad de participar en el Joker, un número asociado que ofrece la oportunidad de ganar hasta 1 millón de euros.