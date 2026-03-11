Claves del alquiler de viviendas por temporada
Afecta, entre otros, a estudiantes y trabajadores con destino laboral temporal.
Facua, en colaboración con la UCA, celebrará dos talleres informativos presenciales en Jerez.
Cuatro derechos de los trabajadores para evitar conflictos
Si me destinan a trabajar a otra ciudad de forma temporal, ¿Qué tipo de contrato firmaré cuando alquile una vivienda?. Ésta y otras dudas acerca del alquiler temporal serán resueltas este próximo miércoles 18 de marzo de forma presencial en Jerez de la Frontera gracias a un acuerdo de colaboración entre Facua y la Universidad de Cádiz.
El Campus de la UCA en La Asunción acogera dos talleres informativos en horario de mañana y tarde en los que se abordará la La Ley de Arrendamientos Urbanos y que define, entre otros tipos, los alquileres temporales.
Básicamente, son aquellos que tienen una finalidad distinta a la de establecer en la vivienda alquilada una residencia permanente, otorgando tal consideración a los celebrados por temporada.
Dos ejemplos recurrentes son las contrataciones que realizan los estudiantes que se desplazan a otras ciudades para cursar estudios, o los trabajadores a los que se asigna un destino laboral temporal en un municipio distinto al suyo.
La iniciativa tiene como objetivo formar a estos inquilinos del marco legal, las obligaciones contractuales y sus principales claves.
Durante las sesiones se abordarán cuestiones prácticas relacionadas con la formalización de contratos de alquiler temporal, las diferencias con el arrendamiento de vivienda habitual, y los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios.
Los talleres serán impartidos por miembros del Servicio Jurídico de FACUA Cádiz.
Los interesados en participar en estas actividades formativas pueden hacerlo gratuitamente, para lo que es necesario su inscripción previa, lo que puede hacerse a través de los siguientes enlaces:
Lugar: Campus de la UCA en Jerez
Fecha: miércoles 18 de marzo
Horario: 10-12:00*
Inscripción: pinche en este enlace.
Horario: 17-19:00*
Inscripción: pinche en este enlace.
Sesión Online
Fecha: jueves 19 de marzo
Horario: 10-12:00*
Inscripción: pinche en este enlace.
También te puede interesar