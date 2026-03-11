Claves del alquiler de viviendas por temporada

Cartel de unas viviendas en alquiler en un edificio de reciente construcción.

Si me destinan a trabajar a otra ciudad de forma temporal, ¿Qué tipo de contrato firmaré cuando alquile una vivienda?. Ésta y otras dudas acerca del alquiler temporal serán resueltas este próximo miércoles 18 de marzo de forma presencial en Jerez de la Frontera gracias a un acuerdo de colaboración entre Facua y la Universidad de Cádiz.

El Campus de la UCA en La Asunción acogera dos talleres informativos en horario de mañana y tarde en los que se abordará la La Ley de Arrendamientos Urbanos y que define, entre otros tipos, los alquileres temporales.

Básicamente, son aquellos que tienen una finalidad distinta a la de establecer en la vivienda alquilada una residencia permanente, otorgando tal consideración a los celebrados por temporada.

Dos ejemplos recurrentes son las contrataciones que realizan los estudiantes que se desplazan a otras ciudades para cursar estudios, o los trabajadores a los que se asigna un destino laboral temporal en un municipio distinto al suyo.

La iniciativa tiene como objetivo formar a estos inquilinos del marco legal, las obligaciones contractuales y sus principales claves.

Durante las sesiones se abordarán cuestiones prácticas relacionadas con la formalización de contratos de alquiler temporal, las diferencias con el arrendamiento de vivienda habitual, y los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios.

Los talleres serán impartidos por miembros del Servicio Jurídico de FACUA Cádiz.

Los interesados en participar en estas actividades formativas pueden hacerlo gratuitamente, para lo que es necesario su inscripción previa, lo que puede hacerse a través de los siguientes enlaces:

Lugar: Campus de la UCA en Jerez

Fecha: miércoles 18 de marzo

Horario: 10-12:00*

Inscripción: pinche en este enlace.

Horario: 17-19:00*

Inscripción: pinche en este enlace.

Sesión Online

Fecha: jueves 19 de marzo

Horario: 10-12:00*

Inscripción: pinche en este enlace.