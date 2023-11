Fino Arroyuelo en Rama Primitivo Collantes

Pretendo hablarles de una vez que se me hizo tarde. Otra vez más. Cogí del botellero del Diario el vino que quería contarles y me lancé escaleras abajo, esquivé un tropiezo y salí a la calle absorto en mis pensamientos.

Allí, el otoño había sacado su traje de los domingos y los días de verano habían quedado atrás. La despreocupada forma en que las hojas caen de los árboles estaba presente, en parte por esa gravedad que lo atrae todo y a todos.

Y esa misma gravedad cae sutil en el fondo de la copa, un Fino Arroyuelo en rama de Bodegas Primitivo Collantes, que pone el dorado del otoño en un vino con una vejez media de cinco años. El mejor mosto del pago de Matalian, el primero, seleccionado de las mejores botas que crían Chiclana de la Frontera, embotelladlo sin filtrar para entregar un vino maravilloso. La mejor versión de un fino de Chiclana, altamente expresivo, donde en el fondo de la copa puedes escuchar por igual la tranquilidad y el ruido del mar.

También decía Newton que los cuerpos en movimiento mantienen su trayectoria, a menos que aparezca algo que interponga en su camino. Así que no pongamos interferencias y catemos este vino dejando que la gravedad y su belleza se haga notar.

En realidad, no iba tarde, pero si no les apetece salir ya me acerco yo, les sirvo este cálido fino y acabamos la conversación. Seguro que no dejamos de sonreír y no habrá nada que no podamos hacer.