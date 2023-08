Valdespino Palo Cortado C.P.

Hemos encontrado un hueco en la redacción donde la temperatura y la luz son las idóneas para poner un botellero. Junto a los vinilos prestados por Pedro Ingelmo. Tuvimos que mover algunas mesas y sillas para crear un espacio donde, en horizontal o en vertical, vayamos juntando esas botellas que nos gustará compartir con nuestros lectores.

Por regla general, serán esos vinos de nuestra región que nos gusta abrir con propios y ajenos para deleitar el espíritu, presumir un poco y compartir siempre las riquezas líquidas de nuestra tierra. Y comoquiera que a uno le gusta escribir cartas, leer un par de libros a la vez, e incluso, en contadas ocasiones, reflexionar un poco en calma, abriremos una botella cada mes con placer y con cierta pasión. Este es mi plan. Apúntense.

Así que no puedo dejar de contarles que la última vez que les escribía por aquí, era con una copa de palo cortado. Éste que les recomiendo. Palo Cortado Viejo C.P. Un vino con una vejez media de 25 años, con el sello de Macharnudo Alto y las viejas soleras de Casa Pavón. Un palo cortado que, citando a Maribel Estévez, está “lleno de identidad, es fino y suculento en boca”. Siempre una primera copa fría que, poco a poco, sus aromas profundos a naranja amarga y avellanas hagan surgir sus escondidos mensajes, que encuentran eco en el cristal. Algunas veces los vinos no pueden mejorarse eligiendo las palabras. No lo necesitan.

Deseamos que les sirva como referencia, nos encantará saber qué les pareció y si les sucedió como a nosotros nos pasa con estos vinos. Que nos sentimos Jerez.