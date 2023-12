“El mago te brinda la posibilidad de vivir un milagro en directo”

¿Cómo llega la magia a su vida?

Creo que como a muchos de nuestra edad. Una caja de Magia, Juan Tamariz en el ‘Un, dos tres’ o con sus programas en Canal Sur, lunas de verano… hace que algo se remueva en tu interior y pienses… ¡Yo quiero hacer eso!

¿Qué es el mentalismo?

Es una rama más dentro del mundo de la Magia. En la Carto Magia el mago se ayuda de los naipes. El de las grandes ilusiones usa esas máquinas espectaculares con las que corta a una ayudante por la mitad y luego la recompone, etcétera… Pues en el mentalismo nos ayudamos del poder de la mente, y es algo que me encanta porque, a mi parecer, le aporta mucha verdad dentro de la atmósfera mágica que se crea. Porque, piénsalo, si tú apuntas en un papel un número del 1 al 100 y yo lo adivino… por muy loco que parezca hay un 1% de que eso sea verdad, es lo bonito a mi parecer del mentalismo, que por muy imposible que algo pueda parecer siempre hay algo de verdad detrás.

Un mago jamás da gato por liebre, ¿no es así?

¡Jamás! El mago lo que te va a hacer sentir y vivir es 100% real, te va a brindar la posibilidad de vivir… ¡un milagro en directo!

¿Cuándo se alcanza el rango de mago profesional?

Buena pregunta… y la verdad no tengo respuesta. Siempre hay algo que aprender, algo que leer, algo en lo que crecer y seguir avanzando.

¿La magia nos enseña que todo cuanto creemos imposible puede llegar a ser posible?

Encima de un escenario todo es posible, no hay límites, lo que imagines se puede realizar.

En la magia del amor entre dos personas nunca hay truco, ¿cierto?

¡Madre mía, qué pregunta! Je, je, je. No puede existir “truco”, en ningunas de las dos, siempre es magia con mayúsculas y la magia es real, son los nervios de antes de salir a actuar, son los nervios saber si gustará o no tu trabajo, son los nervios del primer beso, del primer contacto… eso es real, eso es magia, nunca hay “truco”.

¿La magia nos sigue advirtiendo que no siempre debemos fiarnos de lo puramente visible?

Hay un dicho que dice, “lo que tus ojos ven y tus oídos oyen, tu mente lo cree”, pues tengamos cuidado con esto en la vida real, que lo que vemos y escuchamos, en ocasiones, sí que tiene truco.

¿La magia tiene de la sociedad que también en su desarrollo las apariencias engañan?

¿Truco?, ¿engaño?: son palabras incompatibles con la magia. Esas palabras se quedan para la sociedad… En la magia hay ilusión.

¿Cuáles son los principales poderes -las esenciales virtudes- de un mago que domina su materia?

Tienes que creer lo que haces. Si tú no te lo crees, no vas a llegar nunca a tu público. Hay que saber transmitir, he visto magos muy buenos que no te llegan y otros “no tan buenos”, que te atrapan y te llevan a su terreno y disfrutas como nunca.

¿Algún mago ha tenido como referente?

¡Muchos! Algunos de ellos con la gran fortuna de poder colocarle delante el apelativo de amigo… Tamariz, Juan Luis Rubiales… Y en el mundo del mentalismo: Anthony Blake, Jon Zabal, o el grandísimo Javier Botia.

¿Cuándo la emoción del espectador sube, baja automáticamente la inteligencia?

No, el espectador siempre es inteligente y hay que tratarlo como tal, la emoción ayuda a relajar tu atención y hace que te entregues a lo que estás viendo sin reparar en lógicas o razonamientos.

¿Existe alguna relación entre la magia y el crecimiento interior?

La magia ha ayudado y, sigue haciéndolo, a niños de todo tipo, con baja autoestima, con dificultades para relacionarse, hace que el niño gane en confianza, seguridad y que se vea capaz de hacer cosas que otros no llegan ni a imaginar.

¿Cuál es su público preferido: niños o adultos?

Mi show es para todos los públicos, pero me encanta la ironía, la picardía y el doble sentido… por lo que me siento más cómodo con un público adulto.

¿Qué consejo transmitiría a los jóvenes que sueñan con ser magos?

Que lean mucha magia, hoy en día estamos saturados de vídeos en la redes y revelaciones de efecto. ¿Te gusta la magia? Búscate un buen libro y estudia, lee… ¿Por qué funciona un efecto?, ¿Qué hay detrás del mismo? Qué cosas hacen que sume en la resolución del mismo y qué cosas habría que evitar.

¿Qué desea añadir?

Nada en especial: que quien quiera verme en Jerez, cada fin de semana viernes y sábados, tengo pases gratuitos (hasta completar aforo) de magia en Circus café, en Avenida Caballero Bonald número 3, a partir de las 23.00 horas. Pásate y ganaremos un buen rato. Muchísimas gracias y, ahora más que nunca, en estas fechas hay que creer en la magia.