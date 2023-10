El brindis lírico del jerez

Una voz de diamante y vinos icónicos de la tierra se han dado cita este miércoles en el broche al 20 aniversario de Copa Jerez, que se celebra cada dos años. El tenor jerezano Ismael Jordi ha protagonizado una oda al jerez con un maridaje musical entre grandes arias de la ópera y vinos escogidos para la ocasión, que ha contado además con la introducción de Josep 'Pitu' Roca a cada pieza y su vino correspondiente. El cantante estuvo acompañado por el piano de Rubén Fernández.

"El objetivo era hacer una propuesta con la tesitura en este caso de una voz privilegiada, de un jerezano como Ismael Jordi, un tenor que eleva la lírica con su voz privilegiada, y poderle retar aquí en el Teatro Villamarta, donde ha actuado muchas veces, pero con una copa de jerez en las manos, con una oportunidad de abrazar esos dos mundos, de la ópera y la zarzuela con el vino de Jerez, que a menudo se piensan poco conocidos y reconocidos, y que merecen esa exaltación. Hacerlo en el cierre de Copa Jerez me parecía una oportunidad maravillosa de conectar esos dos mundos como olvidados o poco valorados y que sin embargo son mayestáticos. Jerez no es sólo flamenco, sino que también puede ligar con lírica", apuntó Josep Roca.

Y para imaginarse los vinos desde la música y crear expresión desde la melodía de la mano de los matices de Ismael Jordi, se eligieron cuatro obras para una cata mágica.

Abrió la velada un Fino en Rama de Gutiérrez Colosía (El Puerto). "Un vino con luz. Energía viva de unos vinos que son al suelo y a la bodega, y de personas maravillosas que hacen posible que cosas sucedan". Y para tanta luminosidad, el ritmo de 'No puede ser' de 'La tabernera del puerto', de Sorozábal. "Porque no puede ser que la gente no beba Jerez", dijo Roca.

Crecía la luz y también la intensidad, más envoltura y coloración con un segundo vino, el Amontillado VOS 20 años de Delgado Zuleta (Sanlúcar). Le acompañó la romanza de la 'Flor Roja' de 'Los Gavilanes' de Jacinto Guerrero.

Amplificando la tonalidad de forma rica y generosa, llegaba un vino curado al aire, el Oloroso Anticuario de Maestro Sierra (Jerez). Una firma vinatera que es "patrimonio de un tesoro estanco, de movimiento lento. Calidez y color. Un homenaje a la mujer callada en el Marco de Jerez" de Pilar Plá Pechovierto y María del Carmen Borrego Plá, apuntó Roca. Ismael Jordi cantó 'Adiós Granada. Emigrantes', de Tomas Barrera Saavedra. De nuevo, y como siempre, una intervención brillante.

Final de oro viejísimo. "Un sorbo cálido, generoso, amable. Un néctar de sabrosura. Un tesoro escondido, arropado y acompañado, disfrutado hoy". Se refería Roca al cuarto y último vino de la noche, el Moscatel Toneles viejísimo de Valdespino (Jerez), con una gran capacidad de conmover, un poco da una inmensidad oscura. Un tesoro líquido. Una belleza hermética". La pieza elegida fue 'La furtiva lágrima' de L’Elisir D’Amore de Donizetti, que Jordi bordó.