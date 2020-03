La cadena británica Channel 4 presenta a Jerez como destino vacacional

Jerez Film Office ha atendido esta pasada semana al equipo técnico del popular programa británico ‘A place in the sun’, que ha rodado del 22 al 27 de febrero en Jerez para presentarla como un “destino vacacional idóneo” para el público británico.

Con el asesoramiento y acompañamiento de técnicos de la oficina de rodajes y de la delegación de Turismo, el equipo ha grabado en distintos espacios como el recinto monumental del Alcázar, la plaza del Arenal y otros emplazamientos de la ciudad.

Los protagonistas de este episodio son una pareja británica que busca en Jerez una propiedad donde pasar los meses de invierno. Conducido por su presentadora, Jasmine Harman, el programa hace un recorrido la ciudad, mostrando a los televidentes sus lugares emblemáticos y las señas de identidad más genuinas de la ciudad. Además, visitan varias propiedades inmobiliarias en los barrios de San Miguel, Santiago y otras zonas céntricas para su compra.

‘A Place in the Sun’ es un programa muy popular en Reino Unido, que lleva 20 años en antena y se emite de lunes a viernes en el Channel 4 de Reino Unido con una audiencia media de cinco millones de personas. Channel 4 es propiedad de Channel Four Television Corporation, una corporación pública del Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte del gobierno del Reino Unido.