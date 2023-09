Comienza en Jerez la campaña de inmunización frente a la bronquiolitis en los bebés

Esta semana ha comenzado la campaña de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). El VRS es la principal causa de infecciones de vías respiratorias, como bronquiolitis o neumonía para los menores de seis meses.

Las dosis totales contratadas para la campaña en Andalucía 2023-2024 son 63.600, con un presupuesto total de 13,8 millones de euros. Estas dosis se administrarán a todos los niños que vayan naciendo desde el 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024. Asimismo, se administrará también a todos los lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023, a los que se les captará a finales de este mes.

El área sanitaria de Jerez no ha dado a conocer las dosis destinadas para el municipio pero sí que a la provincia se destinarán 8.691 dosis. ¿Es una vacuna? No es una vacuna tal cual, es un anticuerpo monoclonal que se administra como una vacuna para proteger frente a la bronquiolitis. Cristina Marín, preventivista del Hospital Universitario de Puerto Real, explica que "es una inmunización pasiva. Se administran los anticuerpos que neutralizan el virus cuando entran en contacto con él. En una vacuna se administra el antígeno del virus para que tu cuerpo reaccione y genere los anticuerpos". Se administran directamente los anticuerpos por lo que no interfiere en las defensas ni depende de la propia inmunidad del bebé.

"Es importante porque queremos evitar la bronquiolitis, una infección que afecta a las vías respiratorias y en los menores de 6 meses supone una carga de enfermedad muy importante. En este rango de edad hasta el 70% de los ingresos en los meses más fríos del año son debido a este virus. Y además puede dejar secuelas en los niños", subraya Marín.

Además, se administrará en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses.

Desde Medicina Preventiva subrayan que la respuesta de las familias que han sido llamadas para que sus bebés accedan a la administración de la dosis ha sido muy positiva.

Con esta inmunización se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus, una afección respiratoria que se produce, sobre todo, durante el otoño y el invierno. En este sentido, se ha recomendado a todos los padres con niños menores de seis meses a que acepten la invitación para la inmunización frente al VRS. Y es que, el pasado año, las infecciones por este virus mantuvieron ingresados a 301 menores en Andalucía (durante el mayor pico que se produjo en noviembre).