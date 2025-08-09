Cacerolada desde Jerez contra el genocidio en Gaza
Decenas de personas secundan en la plaza del Arenal la convocatoria de 'Jerez con Palestina y Sáhara'
Alemania suspende las exportaciones a Israel de armas que pudieran emplearse en Gaza
Decenas de personas han secundado la cacerolada convocada por el colectivo ‘Jerez con Palestina y Sáhara’ en la plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz) contra tra el “genocidio” en Gaza, protesta muy oportuna, ya que coincide con la aprobación en Israel del plan de Netanyahu para ocupar la ciudad gazatí.
“Tras más de 600 días de genocidio, la Franja de Gaza se enfrenta a una hambruna sin precedentes. Les están matando de hambre”, denuncian los organizadores en su llamamiento a la población jerezana para que se una a “nuestro grito de apoyo a Gaza” frente a “la inacción y el silencio, que son los cómplices del genocidio”.
