Cae la rama de un árbol sobre un coche por el fuerte viento en La Granja

Las ramas del árbol caídas por el viento sobre varios coches en la barriada de La Granja.

El fuerte viento de levante que está afectando buena parte de la provincia, que ha provocado que se declare el aviso amarillo en la campiiña jerezana como en todo el litoral ha provocado que se rompiera una rama de grandes dimensiones de un árbol y cayera sobre varios vehículos que estaban estacionados en la plaza de Zahara, en la barriada de La Granja.

Según la información recopilada por este periódico, el percance se produjo sobre las once de la mañana de este sábado. Una rama de grandes dimensiones de un árbol situado en las inmediaciones del bloque número 13 de esta barriada cayó sobre varios vehículos por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos de Jerez para proceder a la retirada y limpieza de la vegetación. Eso sí, no ha habido que lamentar daños personales.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Jerez se ha informado de que, hasta el momento, no se han producido incidencias reseñables durante esta ventosa jornada en la que se ha decretado el aviso amarillo con rachas máximas de viento de levante de hasta 70 kilómetros/hora.

El fuerte viento, levantando el albero del parque González Hontoria. / Manuel Aranda

La advertencia, por el momento, se mantiene hasta las cuatro de la tarde. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mayores rachas de viento en lo que va de jornada se ha producido en torno al mediodía con momentos donde se han superado los 63 kilómetros por hora. Mientras, entre la una y las dos de la tarde se han producido rachas de 55 kilómetros/hora.