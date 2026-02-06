Caen árboles en El Altillo y el cementerio y se hunde una arqueta de la red de saneamiento de la calle Paúl

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado distintas zonas de la ciudad para evaluar el desarrollo de las medidas que se están tomando para mitigar los efectos del temporal y para ir recuperando la normalidad en el día a día de los servicios públicos.

Por un lado, Jaime Espinar ha visitado la calle Paúl, donde se ha producido el hundimiento de una arqueta de la red de saneamiento. Aquajerez rápidamente se puso manos a la obra para reparar la avería para cuanto antes y así poder reabrir al tráfico rodado en esta vía.

Jaime Espinar ha explicado sobre este problema que “tanta lluvia está dejando al descubierto muchas instalaciones antiguas, incluso de hace más de 50 años, como en este caso, que no ha podido aguantar y ha tenido una pequeña fuga, provocando lo que los técnicos llaman ‘que se ha lavado el terreno’, es decir, que la tierra se ha ido hundiendo”. El teniente de alcaldesa ha valorado y agradecido “la rapidez de la empresa concesionaria Aquajerez para actuar de emergencia así como el refuerzo de sus equipos”.

El teniente de alcaldesa ha señalado que con el refuerzo de los recursos y de medidas de prevención “estamos intentando poder resolver las incidencias lo antes posible para que la ciudad recupere la normalidad en el menor tiempo posible”. Ha insistido en que “nos va a llevar su tiempo” y ha vuelto a pedir “un poco de paciencia y comprensión a la ciudadanía y que tengan la garantía de que estamos trabajando en ello”.

Precisamente, en el marco de este esfuerzo para volver a la normalidad, el teniente de alcaldesa también se ha referido a los trabajos que se están realizando en la zona de El Altillo y en el Cementerio de Nuestra Señora de La Merced, en materia de Medio Ambiente. En El Altillo, operarios de Parques y Jardines están trabajando en la retirada de un árbol de grandes dimensiones que ha caído en la vía pública. Además, allí mismo, se está desarrollando la campaña de recogida de naranjas “porque a la vez tenemos que continuar con el día a día”, ha señalado Jaime Espinar. En este sentido, además de los operarios de la recolección de naranjas, los trabajadores de la limpieza están procediendo a la retirada de las que se han caído al suelo por la lluvia y el viento persistente de los últimos días.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos también ha visitado el Cementerio Nuestra Señora de La Merced, donde se está interviniendo por la caída de un árbol de grandes dimensiones que ha afectado a otro más, lo que hace necesario la retirada de ambos. La intención es reabrir estas instalaciones municipales al público en general el próximo domingo, después de permanecer casi una semana cerradas a las visitas.

Por otro lado, el teniente de alcaldesa ha mantenido este viernes un encuentro con Aquajerez para evaluar la situación del Jerez urbano y cómo se van a ir afrontando las próximas lluvias. Jaime Espinar incide en que la voluntad del Gobierno es que “el Jerez urbano vaya recuperando la normalidad, con toda la vista puesta en el Jerez rural, que ahora mismo es el que nos preocupa”.