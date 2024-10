El calendario hecho en Jerez que quieren desde toda España

Imagen de la web de No me abandones.

Un año más, y ya van 20, la Protectora 'No me abandones' presenta su calendario 2025. La cita será el 25 de octubre, a las 20 horas, en el Hipotels Sherry Park de Jerez.

"Hace 20 años que empezamos con esta idea importante que no estás permitiendo mantener en gran parte el refugio. Creemos además que va a ser una propuesta impactante, que de alguna manera es un guiño y un homenaje al primer calendario que hicimos. Ha quedado precioso y tiene un mensaje, un motivo muy para seguir soñando que ojalá no hubiera perros abandonados. Sin embargo, cada vez hay más perros que son abandonados y menos voluntarios y nos cuesta más mantener con la calidad que nos gusta nuestra protectora", apunta la presidenta de No me abandones, Fátima González.

"Necesitamos -añade- mucha difusión y mucha venta. Se hacen 3.250 ejemplares, que siempre se venden gracias a Dios, que nos piden desde muchos puntos del país. Con ese dinero mantenemos el refugio prácticamente seis meses; el resto son aportaciones de los socios, padrinos, donaciones y merchandising".

Invitación de la cita.

Desde 'No me abandones' recuerdan que más de mil perros son abandonados anualmente en la provincia de Cádiz. "Peludos que, repentinamente, se encuentran desamparados y necesitan la ayuda de protectoras como la nuestra. Pero nuestro refugio es un lugar de paso donde recuperarse. Su último destino y nuestro principal fin es que encuentren un hogar. Cuando adoptas un peludo no solo le das una segunda oportunidad. Su capacidad de agradecimiento llenará de felicidad tu día a día, ya que generaréis un vínculo de amor mutuo e incondicional que durará el resto de su vida".